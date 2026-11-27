ファミリーマートは12月1日から、「ほたて日和監修 ほたてチャウダー味ヌードル」を全国の店舗で発売する。

ほたて日和監修 ほたてチャウダー味ヌードル

ほたての旨味とクリーミーなチャウダーが融合

「ほたて日和監修 ほたてチャウダー味ヌードル」(288円)は、東京・秋葉原の人気ラーメン店「Tokyo Style Noodle ほたて日和」が監修したカップ麺。2024年から続くコラボレーションの第4弾となる今回は、冬のスープとして人気の高いクラムチャウダーに着目。ほたての濃厚な旨味とクリーミーな味わいを組み合わせた一杯に仕上げた。

ほたての豊かな風味にあさりの旨味を重ね、奥深い貝のコクを引き出したのが特徴。野菜の自然な甘みとミルクのコクを合わせたクリーミーなスープに、ポテトのとろみを加えることで、チャウダーらしい濃厚感を実現したという。さらに、ピリッときかせた黒コショウがアクセントとなり、全体の味わいを引き締める。

今回クラムチャウダーに着目した背景には、ファミリーマートが実施したスープに関するアンケート調査がある。お気に入りのスープを尋ねたところ、数あるスープの中でクラムチャウダーが1位を獲得。魚介の旨味とクリーミーな満足感が、寒い季節のニーズを捉えていることから、近年のトレンドである貝だしと冬の定番であるチャウダーを組み合わせたという。なお、同調査は2025年9月19日～9月25日、2024年10月～2025年2月にスープを購入したことがある顧客1,446人を対象に、オンラインアンケートで実施されたもの。

お気に入りのスープは何ですか

監修した「Tokyo Style Noodle ほたて日和」の店主・及川淳一さんは、帆立の旨味を一杯に詰め込んだとコメント。濃厚な帆立の風味とクリーミーな味わいに、「あれ? これカップ麺だよね?」と驚くかもしれないと語っている。