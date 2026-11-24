古谷乳業とカヤックは11月24日、チルドカップ飲料「キャラメルの束縛」(250円)を全国のファミリーマートで発売した。

「ミルクの束縛」に新展開、キャラメルが主役に

同商品は、古谷乳業と面白法人カヤックの共同企画として第7弾にあたる商品。2023年10月の発売から累計出荷本数1,000万本を超えた「ミルクの束縛」の新展開として、ミルク以外を主役にした「束縛シリーズ」を広げていく。

同商品は、ミルクの束縛同様に生乳の美味しさを活かしつつ、キャラメルをそのまま溶かして飲んだようなデザート感と、濃厚なのにくどくない後味を目指して開発された。

キャラメルをそのまま溶かして飲んだようなデザート感のある味わい

キャラメル感を強くするなら焦がしキャラメルソースなど特徴の強いものを加える方法もあるが、今回はあえてミルクの濃厚さに負けないやさしい味のキャラメルを探索。生キャラメル風味のソースと、ミルクキャラメルベースのソース、2種類を組み合わせ、キャラメルのインパクトと厚みを引き出した。

ミルクキャラメルのやさしい風味は、ビターなキャラメルと比べるとすっきりと感じられやすいため、キャラメルの余韻を引き出す目的で、隠し味に黒糖を使用。やさしく奥深い味わいに仕上げた。

ファンクミュージックのグルーヴ感をパッケージで表現

容器には、持ち運びやすく、自分のペースで飲み進められるチルドカップを採用。パッケージは、キャラメルに没入するような感覚を、ファンクミュージック特有のグルーヴ感に重ね合わせて表現した。

2種類のキャラメルソースを混ぜ合わせることから、ターンテーブルを前にDJをするキャラクター「メルちゃん」がパッケージを彩る。

印象的なロゴには、ミラーボールに見立て、ベースラインなどを思わせるデザインを組み合わせ、このパッケージのためだけに制作したオリジナル書体を使用している。タイトルや小さな文字など一部にだけ、ツルツルとした光沢感のある加工を施し、キラキラとした質感のアクセントにした。また、当時の流行語など、音楽のようなリズム感のあるコピーをパッケージのあちこちにちりばめている。

マットと光沢を組み合わせた特殊加工