ファミリーマートで本日11月24日から、『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』(12月11日全国公開)公開記念キャンペーン「ファミマで謎を解き明かせ」が始まった。対象商品を2品買うともらえる限定オリジナルグッズは、猫猫や壬氏をモチーフにしたデザインや、作品の世界観を感じられるモチーフをあしらった雑貨。本日スタートのグッズを紹介しよう。

小物の持ち運びに便利なクリアケース

菓子コース: オリジナルクリアケース(全4種)は、11月24日10時〜(第1弾)配布開始。小物の持ち運びに便利なクリアケースで、デザインは全4種。ちなみに第2弾では12月1日10時からオリジナル巾着ポーチ(全4種)が登場予定だ。

身だしなみのチェックに活躍するカードミラー

ドリンクコース: オリジナルカードミラー(全4種)は、11月24日10時〜配布開始。身だしなみのチェックに活躍するカードミラーで、デザインは全4種。バッグやポーチに入れておけば、外出先でもさっと使える。

対象ドリンクは、エーザイ「チョコラBB」シリーズ、ハウスウェルネスフーズ「C1000」シリーズ、ポッカサッポロ「キレートレモン」シリーズの計10商品。ショーカードのついた商品が対象となる。

シリアルコードで挑戦できる「謎解き」とは?

このキャンペーンは、対象商品を購入してグッズを手に入れ、付属のシリアルコードで謎解きに挑戦できる体験型の企画。謎解きはリアル脱出ゲームで知られるSCRAPが制作しており、猫猫が謎を解き明かしていく作品のストーリーになぞらえた内容になっている。

認定証を集めて最終問題をクリアすると、ここでしか手に入らない描き下ろしのスマートフォン壁紙がもらえる。

劇場版の公開を待ちながら、買い物のついでに謎解きを楽しめるキャンペーン。グッズはなくなり次第終了。一部店舗では対象商品の取り扱いがない場合がある。お近くのファミマでチェックしてみてほしい。

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