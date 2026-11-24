ファミリーマートは11月24日、全国農業協同組合連合会(JA全農)の「ニッポンエール」と、ファミリーマートプライベートブランド「ファミマル」がコラボレーションした「のむヨーグルト 長野県産ふじりんご」(199円)を全国のファミリーマートで発売する。

規格外のりんごを丸ごと活用、果実感溢れる味わい

ニッポンエールは、生産者と消費者をつなぎ、日本の産地をみんなで応援するJA全農が展開しているブランド。ファミマルの「のむヨーグルト」は、2023年4月より継続的にニッポンエールとのコラボレーション商品を展開している人気のシリーズで、今回は長野県産のりんごを使用した商品を発売する。

今回使用する「ふじりんご」は、りんごを代表する人気品種。長野県は昼夜の寒暖差が大きい気候のため、糖度が高く、しっかりとした歯ごたえと濃厚な味わいを楽しめるのが特長で、そのクオリティの高さから贈答品としても愛されている。心地よい食感が楽しめる角切り果肉に加え、よりふじりんごの豊かな味わいを楽しめるよう、新たにすりおろし果肉を合わせた。甘味料・着色料不使用で、りんご本来のみずみずしい甘みと食感が楽しめる。

また、同商品に使用しているりんごは、イタリア発祥の技術で収穫量や品質を大幅に向上させ、2006年に日本で初めて長野県が取り組みを開始した「高密植わい化栽培」によって育まれたもの。色合いや形、小さなキズなどによって出荷できない「規格外品」のふじりんごを果肉原料として余すことなく活用することで、生産者の支援にもつなげる。

長野のりんご農家とファミリーマートの挑戦

日本を代表するりんごの産地である長野県では、未来の果樹農業を見据えた新しい挑戦が広がっている。苗木を等間隔に密集して植える「高密植わい化栽培」を全国に先駆けて導入し、りんごの木を壁のように配置することで作業の負担を減らし、若い世代も参加しやすい持続可能な畑づくりを進めている。

高密植わい化栽培を導入したりんご畑

一方、近年の猛暑や異常気象、資材費の高騰は、農家にとって大きな課題となっている。

りんごに満遍なく日光を当てるため、実の周りの葉を一枚ずつ摘み取る「葉摘み」や、実を少しずつ回して色づきを整える「玉まわし」など、どれほど手塩にかけて育てても、凍霜害、台風などの天候災害や温暖化の影響で、青果としては出荷できない果実がどうしても生まれてしまう。

「手塩にかけて育てたりんごですから、出荷できずに廃棄するのはとても残念な気持ちになります。でも、こうして美味しいドリンクとして有効に活用してもらえると、育んだ果実を無駄にすることなく消費者の皆さんへ届けられます。何より、全国のファミリーマートに並ぶと思うと本当に励みになります」と農家は語る。

同社では、この長野県産ふじりんごが持つ豊かな味わいをそのまま届けることにこだわった。角切りにしたふじりんごのごろっとした食感と爽やかな果汁を地元の生乳と合わせ、長野県内の工場「信州ミルクランド」で仕上げた、長野の恵みが詰まったのむヨーグルト。同商品の購入を通じて、農家が大切に育てた果実を無駄なく消費者に届けるとともに、日本の豊かな産地を応援することにもつなげていく。