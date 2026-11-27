ここに来れば、誰かが話を聞いてくれる。そんな居場所を守りたいと願う27歳は、きょうも崖っぷちに立たされている――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「27歳 きょうも崖っぷち～駆け込み寺 守りたい灯り～」を、29日に放送する。

歌舞伎町で夜回りをする清水葵さん

新宿・歌舞伎町の「日本駆け込み寺」は20年以上、DVやストーカー被害、金銭トラブルなどに悩む人々を支えてきた。ここで、若者食堂や夜回りを通して、行き場のない若者たちに寄り添ってきたのが清水葵さん(27)だ。

だが、2025年、事務局長が薬物所持で逮捕され、駆け込み寺は存続の危機に。東京都から補助金の返還を求められ、銀行口座が差し押さえられた。活動の縮小を余儀なくされ、若者たちが自由に休める場所も失われた。

それでも清水さんは、外国人客向けの着物レンタルや旅行者の荷物預かりを始め、その収益を運営資金に充てようとする。街頭で募金も呼びかけるが、思うように集まらない。

そんな折、かつて駆け込み寺に通っていた若い男性が亡くなった。居場所を開け続け、彼が来てくれていたら、何か話を聞けたかもしれない。清水さんは悔しさを口にする。

一人一人に寄り添う清水さんだが、頻繁に訪れる女性への接し方を巡り、ボランティアから「優し過ぎる」と指摘される。中学時代にいじめを経験し、人の目が気になって強く言えない。どこまで手を差し伸べ、どこから距離を置くべきなのか。人を支える難しさに直面する中、清水さんは新たな決断をする。

歌舞伎町の片隅にともる灯りを消さないために…崖っぷちの27歳の奮闘を、齋藤飛鳥のナレーションで見つめていく。

相談者との接し方に悩む清水さん

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