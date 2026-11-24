フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、22日に放送された「令和の婚活漂流記『特別編』～内田さんの幸せのカタチ～」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「画面注目度」の高いシーンが明らかになった。

結婚式で誓いのキスをする内田さん (C)フジテレビ

初対面の女性にデートプランを話す時に「ラブホもいいよね」と発言してしまうなど、何度もつまずき、傷つきながらも諦めなかった婚活の果てに、ようやく人生を共に歩む相手と巡り会えた内田さん(58)。今、何よりも大切にしているのは、妻と過ごす、ごくありふれた日常だ。

朝は2人で食卓を囲み、仕事の合間には妻の手作り弁当を広げる。夜は妻の料理を味わいながらの晩酌。そして週末は、お気に入りの道の駅へ2人でドライブ…かつて『ザ・ノンフィクション』がその悪戦苦闘を追った男は今、かけがえのない穏やかな日々を噛みしめている。

離婚を経て「もう一度、家族をつくりたい」と飛び込んだ婚活の世界。頼ったのは、カリスマ婚活アドバイザーの植草美幸さんだった。25キロの減量や全身脱毛など、自分を磨く努力を重ねてきた。しかし、相手の気持ちを早合点したり、初対面の女性にデートプランを話す時に「ラブホもいいよね」と失言してしまうなど、交際はなかなか続かなかった。

転機となったのは、番組を見ていた10歳年下の真由美さん(仮名・48)との出会い。内田さんの裏表のない性格に引かれた彼女は、これまで他人に本音を言えずにいたが、彼には素直に心を開くことができたという。

海辺で覚悟を決めて絞り出したこん身のプロポーズ。そして、2年の婚活を経て迎えた結婚式。涙で声を詰まらせながら伝えたのは、不器用で、どこまでもまっすぐな誓いの言葉だった。

「誰かと生きたい」と願い続けた男がたどった、婚活の軌跡。内田さんが見つけた、かけがえのない“幸せのカタチ”とは…。

最初に画面注目度が上昇したのは14時06分で68.8％をマーク。内田さんが頼った婚活アドバイザー・植草美幸氏の仕事風景を紹介する場面。カウンセリングで「顔見て決めないでね。顔は付いてるから」という植草氏のアドバイスにSNSでは「名言です」とのコメントが見られた。

同17分には、65.2％をマーク。中国出身女性と「真剣交際」に進むことを植草さんに伝える場面だが、その後のまさかの展開を知る視聴者から「あ～つっぱしっちゃうやつ」と危惧する投稿があった。

そして同44分には最高値となる73.0％を記録。内田さんと妻が、健康的な食卓を囲む場面だ。SNSでは「めちゃくちゃ健康的な朝飯。内田さん70歳過ぎても働けそう」「手のこんだ食事だ！スゴイなあ」「めちゃくちゃ幸せそうじゃん！！」といった声が見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「27歳 きょうも崖っぷち ～駆け込み寺 守りたい灯り～」が、29日に放送される。

街で平和なデートする内田さん夫婦 (C)フジテレビ