冬の在宅ワークでは、エアコンを入れていても足元が寒いと感じる人は多いのではないでしょうか。そんな時に使えるのが、足元などを集中的に暖められるスポット暖房です。しかし、長時間の使用では電気代が気になります。暖房器具の種類によってどのくらい違いがあるのでしょうか。

そこで今回、セラミックファンヒーター、電気ストーブ、パネルヒーター、電気ひざ掛けの4種類について、在宅ワークを想定した1日8時間・月20日使用した場合の電気代を比較します。

足元暖房4種類比較

足元暖房4種類の電気代を比較

まずは、4種類の暖房器具の特徴を見てみましょう。

セラミックファンヒーター

電気で発熱体を暖め、ファンで温風を送り出す暖房器具です。スイッチを入れてすぐに温風が出るので、すぐに暖まりたいときに便利です。ただし、発熱体を暖める電力とファンを動かす電力が必要なため、長時間使用すると電気代が高くなりやすいのが特徴です。

電気ストーブ

電気で発熱体を加熱し、主に放射熱で体を暖めます。スイッチを入れるとすぐに暖かさを感じられ、足元など限られた範囲を暖めるのに適しています。消費電力を切り替えられる製品が多く、「強」モードなどで長時間使用すると、電気代が高くなるため注意が必要です。

パネルヒーター

パネルから出る熱で周囲を暖める暖房器具です。足元用には、デスクの下に設置して脚を囲むように暖めるタイプがあります。セラミックファンヒーターや電気ストーブと比べると暖かさは穏やかですが、デスクの下などで足元をじんわり暖められます。温風が出ず、運転音も静かなため、在宅ワークなどに適しています。

電気ひざ掛け（電気ブランケット）

布の内部に電熱線が組み込まれた暖房器具で、ひざや脚を直接暖めます。足元の冷えが気になるデスクワークやくつろぐ時間に便利です。消費電力が比較的小さく、電気代を抑えながら効率よく体を暖められるのが特徴です。

1日8時間・月20日使うと電気代はいくら?

それでは、1日8時間・月20日間使用した場合の電気代を比較してみましょう。

電気代は、次の計算式で求めます。

電気代＝消費電力（W）÷1,000×使用時間（h）×31円

※電気料金単価は、全国家庭電気製品公正取引協議会が公表している目安単価31円/kWhを使用します。

消費電力は次の各メーカー製品の公表値を参考に設定します。

・セラミックファンヒーター：パナソニック「DS-FAS1200」

・電気ストーブ：山善「DS-E082」

・パネルヒーター：アイリスオーヤマ「APH-16B」

・電気ひざ掛け：パナソニック「DC-H5」

1か月の電気代比較

電化製品は使用モードによって消費電力が変わってくるので、使い方にもよりますが、今回の試算では、セラミックファンヒーターを「強」で使用し続けると、1か月の電気代は6,000円近くなることがわかります。次に電気代がかかるのが、電気ストーブを「強」で使用し続けた場合で、約4,000円です。セラミックファンヒーターも電気ストーブも「弱」で使用すれば、電気代をおよそ半分に抑えられます。

一方、パネルヒーターは約794円、電気ひざ掛けは約372円と、いずれも1か月の電気代が1,000円以下に収まりました。今回比較した4種類のなかで、最も電気代が安かったのは電気ひざ掛けです。セラミックファンヒーター（強）と比べると、電気代は約15分の1となりました。

「暖かさ」と「電気代」のバランスで選ぼう

いくら電気代が安いといっても、電気ひざ掛けだけでは部屋全体は暖まりません。エアコンと併用すれば、その分電気代もかかります。一方、狭い部屋であれば、セラミックファンヒーターだけで十分暖まる場合もあります。また、電気ストーブは足元など限られた範囲を暖めたいときに便利です。このように、部屋の広さや使用する状況によって、適した暖房器具は変わります。

たとえば、仕事を始めた直後の冷えた足元を温風ですばやく暖め、その後はパネルヒーターや電気ひざ掛けなど消費電力の小さい暖房器具に切り替えるという方法も考えられます。

電気代と暖かさのバランスを考え、自分の働き方に合った暖房器具を選んでみるといいでしょう。

電気代節約のひと工夫

最後に、足元暖房にひと工夫することで、電気代を節約する方法をご紹介します。

タイマー付きの製品を選ぶ

セラミックファンヒーターや電気ストーブは消費電力が大きいため、長時間使用すると電気代がかさみます。そこで活用したいのがタイマー機能です。一定時間が経過したら自動で電源が切れるようにし、寒さを感じたときに再びつけるなど、必要なときだけ使用することで電気代を抑えられます。

床にラグを敷く

冷たい床に足の熱が奪われると、足元の冷えを感じやすくなることもあるでしょう。床にカーペットやラグを敷くことで、床から伝わる冷たさを和らげることができます。特に、断熱性の高い素材や厚手のラグを選ぶと効果的です。

保温性の高い靴下を履く

最近では、保温性の高い素材を使った「あったか靴下」など、足元の冷え対策に役立つ商品が数多く販売されています。こうした靴下や厚手の靴下を履くことで、足元の暖かさを保ちやすくなります。その結果、暖房の設定温度を下げたり、使用時間を短くしたりできれば、電気代の節約にもつながります。