最近SNSなどで、ノンデリ発言に関するエピソードをよく目にしますよね。身近にノンデリ発言をする人がいて悩んでいる人も多いのではないでしょうか。一方で、自分が無意識にノンデリ発言をしている可能性も……。本記事では、自分がする側にならないように覚えておきたいノンデリ発言の例や、自分が言われたときの対処法を解説します。

「ノンデリ」とは?

「そもそもノンデリって何?」という人もいるかもしれません。ノンデリとは、「ノン・デリカシー」を略した俗語です。相手への配慮が足りず、無神経な発言をすることを指します。たとえば相手の容姿について不用意なことを言う、プライベートな話をしつこく尋ねる行為などが挙げられます。本人に悪意がなくても、受け取る側が傷ついたり、不快に感じたりすることがあるのが特徴です。

ノンデリ発言の例

では、どんな言葉がノンデリ発言になってしまうのでしょうか。ここでは具体的な例とともに紹介するので、自分が無意識に言っていないか言動を振り返ってみましょう。

容姿に関する発言

例) 「なんか最近太った?」 「思ったより背が低いんだね」



容姿は本人が悩んでいる可能性もあり、他人から指摘されたくない非常にデリケートな話題です。親しみを込めたつもりでも、相手にとっては自分の見た目を否定されたように感じる可能性があります。

恋愛・結婚に関する発言

例) 「だから恋人ができないんだよ」「まだ結婚しないの?」



恋愛や結婚に関する考え方は人それぞれ。相手が恋愛や結婚について話したいと思っているかどうかで受け取り方も異なるでしょう。相手の事情を知らずに踏み込むと、プレッシャーや不快感を与えてしまう可能性があります。

仕事や収入に関する発言

例) 「その仕事で生活できるの?」 「もっと稼げる会社に転職すればいいのに」



仕事や収入は本人の努力だけでなく、職場環境や家庭の事情、健康状態などにも影響されます。心配・助言しているつもりでも、相手を傷つけているかもしれません。仕事や収入について意見を述べる際は、相手が助言を求めているかどうかを確認すべきです。

家族・プライベートに踏み込む発言

例) 「そろそろ子どもを考えたら?」「何でいつも実家に帰らないの?」



家庭環境やプライベートな話題は人によって話したい範囲が異なります。本人にとっては話したくない事情があったり、説明すること自体に負担を感じたりする場合も。親しい間柄であっても、何でも聞いていいわけではありません。

年齢に関する発言

例) 「もういい年なんだからやめなよ」「その年齢でそんなことも知らないの?」



年齢は経験やライフスタイルなどに関わるデリケートな話題です。年齢を理由に能力や価値観を決めつけたり、生き方を否定したりする発言は、相手の自尊心を傷つける可能性があります。

相手のコンプレックスにふれる発言

例) 「本当に不器用だね」「悩みがなさそうでうらやましい」



誰にでもコンプレックスに感じていることはあるもの。本人が気にしていると知りながら言及するのはもちろん、知らずにふれてしまうことがないよう配慮が必要です。自分にとってささいなことでも、相手には深刻な悩み事かもしれません。

ノンデリ発言への対処法

ノンデリ発言をされたとき、無理して相手に合わせる必要はありません。ここでは、自分の心を守るための対処法を紹介します。

触れられたくない話題は直接伝える

相手は悪気なくノンデリ発言をしている可能性があります。触れてほしくない話題ははっきりと伝えたほうがいいでしょう。相手を責めるのではなく「そういう言い方をされると、ちょっと傷つくな」など、自分がどう感じたかを正直に伝えましょう。

プライベートの話題を控える

相手が何度も踏み込んだ発言をしてくる場合は、プライベートについて話す範囲を狭めることも有効です。たとえば恋愛や家族について尋ねられた場合、詳しい事情は話さずに「特に変わりないよ」という返答にとどめてもよいでしょう。繰り返すうちに相手も「この話には触れられたくないのかも...」と気付く可能性もあります。

肯定も否定もしない返答をする

相手の発言に反論すると、さらに意見を押しつけられたり、会話が長引いたりすることも。「そうなんだ」といった肯定も否定もしない返答で、話を切り上げる方法もおすすめです。相手の発言にすべて真剣に応じる必要はありません。

第三者に相談する

相手のノンデリ発言が繰り返される場合や、ひとりで対応することが難しい場合は、信頼できる第三者に相談することも大切です。解決策が見つからなかったとしても、誰かに話を聞いてもらうだけで自分の気持ちを整理できるでしょう。職場で悩んでいる場合は上司などに相談することで、状況の改善につながることもあります。

付き合いをやめる

相手が恋人や友人の場合、いくつかの対処法を試しても軽く扱われるなら関係そのものを見直すべきでしょう。ノンデリ発言を繰り返す人と無理に付き合い続ける必要はありません。相手を変えることにこだわらず、自分の心の負担を減らすことを優先してください。

まとめ

ノンデリ発言は、気持ちを伝えることで改善する場合もありますが、何度伝えても同じことを繰り返す場合もあります。そのような相手には無理に理解してもらおうとせず、距離を置くことも選択肢のひとつ。人間関係は相手を思いやることと同じくらい、自分の心も守ることも大切です。自分が安心して過ごせる環境を作りましょう。