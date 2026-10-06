ファイナンスメディアは、18歳以上の男女348人を対象に「物価高と家計に関する意識調査」を実施した。物価上昇を実感している人は99.4%にのぼり、88.2%が家計について「苦しくなった」と回答した。

物価上昇について、「強く実感している」と回答した人は69.0%、「ある程度実感している」は30.5%。一方、「全く実感していない」は0.6%(2名)だった。

特に値上がりを感じる費目では、「食料品・食材」が96.6%で最多となった。次いで「日用品」が56.9%、「外食費」が50.6%と続き、「ガソリン代」と「電気代」もそれぞれ32.8%だった。

物価高を受けて行っている節約では、「食材のまとめ買い・特売」が61.2%で1位に。「外食を減らした」が52.9%、「安いブランドに切り替えた」が30.7%で続いた。「特に何もしていない」は6.9%にとどまった。

また、「貯蓄・投資を減らした」と回答した人も10.1%にのぼった。

家計への影響を聞くと、「かなり苦しくなった」が35.3%、「少し苦しくなった」が52.9%となり、合計88.2%が家計の負担増を感じていた。一方、「以前より楽になった」は0.6%だった。

調査は2026年9月、18歳以上の日本国内在住者348人を対象にインターネットで実施した。