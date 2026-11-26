スターバックス コーヒー ジャパンは11月27日から、ビームスと展開するライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」より、「STARBUCKS STAND BLACK Collection」を発売する。

STARBUCKS STAND BLACK Collection

同コレクションは、「EXTRA Collection」の第5弾。スターバックスの原点であるコーヒーに着想を得て、ブラックコーヒーが持つ力強さや豊かさを表現した。これまで展開してきた「CORE Collection」を中心とする人気アイテムをブラックカラーで再構築したほか、新たにレザージャケットやレザーバッグ、シルバーリングをラインアップ。日常に取り入れやすいアイテムから素材やディテールにこだわったものまで、全12型をそろえる。

STARBUCKS STAND BLACK Collection

ブラックカラーで再構築した全12型のアイテム

新作のレザージャケットとレザーバッグには、スターバックスとBEAMSの両ブランドを象徴するロゴをあしらった。シルバー925製のリングは、レザーアイテムとの組み合わせも楽しめるデザインに仕上げている。そのほか、Tシャツやスウェット、キャップ、エプロン、キャンバストート、ポーチ、バンダナ、ソックスなど、コーヒーのある日常に寄り添う定番アイテムもブラックカラーで展開する。

「STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトルマットブラック473ml」(5,800円)は、スターバックス定番のペーパーカップをモチーフにしたオリジナルボトル。新色のマットブラックが登場する。フロントに「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを配し、背面にはサイレンロゴの型押し、BEAMSとSTARBUCKSのロゴをレーザー刻印した。広い口径でドリンクを注ぎやすく、洗浄や氷を入れる際にも便利。真空二重構造ステンレスを採用し、保温・保冷性にも優れている。スターバックス公式オンラインストアで取り扱う。

「STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトルマットブラック473ml」(5,800円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO シルバーリング 9/11/13/15/17/19」(29,700円)は、SILVER 925を使用したカレッジシグネットリング。カレッジリングをベースにした重厚感のあるフォルムで、トップにはサイレンロゴを精巧に刻印した。裏面には「STARBUCKS STAND」の文字を施している。着用を重ねることで味わい深い経年変化を楽しめる素材を採用し、カジュアルからトラッドまで幅広いスタイリングのアクセントになるという。6サイズ展開で、専用ボックスが付属する。

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO シルバーリング 9/11/13/15/17/19」(29,700円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO S/S Tシャツ ブラック XS/S/M/L/XL」(9,350円)は、「CORE Collection」で展開しているロゴTシャツをブラックカラーで仕上げた半袖Tシャツ。フロントとバックにグラフィックを配し、裾にはオリジナルの合皮ピスネームをあしらった。肩幅と身幅にゆとりを持たせながら、ネックは身体に沿うバランスに調整。素材には14番手の糸で編み立てたUSAコットン天竺を採用し、空紡糸ならではのシャリ感のあるドライな肌触りが特徴だ。XS/S/M/L/XLの5サイズで展開する。

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO S/S Tシャツ ブラック XS/S/M/L/XL」(9,350円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO クルースウェット ブラック XS/S/M/L/XL」(18,150円)は、「CORE Collection」のロゴスウェットをブラックカラーに仕上げたアイテム。フロントとバックにプリントと刺繍を配し、裾にはオリジナルの合皮ピスネームをあしらった。ワイドなフィットをベースに、衿と袖口のバランスを調整することで、リラックス感がありながらもすっきりとした印象に。21番手の糸で編み立てたUSAコットン裏毛を使用し、空紡糸ならではのドライな肌触りと、ヘビーウェイトな生地によるシルエットの崩れにくさも特徴となっている。 XS/S/M/L/XLの5サイズ展開。

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO クルースウェット ブラック XS/S/M/L/XL」(18,150円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO レザージャケット XS/S/M/L/XL」(99,000円)は、本革を使用したジップブルゾン。フロントには「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴ、バックにはサイレンロゴをエンボス加工で立体的に表現した。着丈と身幅にゆとりを持たせたワイドなフィットをベースに、衿・袖口・裾はリブ仕様に。表側と内側には玉縁ポケットを備えている。素材には、程よい張りとしなやかさを持ち、着用するほど身体になじむ牛革を採用した。XS/S/M/L/XLの5サイズで展開する。

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO レザージャケット XS/S/M/L/XL」(99,000円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO レザーバッグ」(29,700円)は、ギフトバッグ型のレザーバッグ。フロントにはサイレンロゴ、背面には「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを、それぞれエンボス加工で施した。使い込むほどに表情が変化し、味わいが増していく本革を使用している。

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO レザーバッグ」(29,700円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ ブラック」(7,150円)は、定番アイテムのキャップをブラックカラーで仕上げたもの。ボディからアジャスターまで黒で統一し、フロントには「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを配した。サイズ調整が可能なアジャスター仕様で、男女問わず着用しやすい深さに仕上げている。

「STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ ブラック」(7,150円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ユーティリティ エプロン ブラック」(7,150円)は、定番のエプロンをブラックカラーで展開。フロントに「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴをあしらい、ワークウェアらしい存在感のあるデザインに仕上げた。キッチンやカフェシーンをはじめ、日常のさまざまな用途で使えるという。

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ユーティリティ エプロン ブラック」(7,150円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS 2Set ポーチ ブラック」(3,300円)は、サイズの異なる2つのポーチをセットにしたアイテム。フロントに「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを配置し、大きいサイズのポーチにはオリジナルの革ピスネームをあしらった。それぞれ単体でも使いやすく、バッグの中の小物整理などに活用できる。

「STARBUCKS STAND by BEAMS 2Set ポーチ ブラック」(3,300円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート ブラック」(8,250円)は、「CORE Collection」で展開しているトートバッグをブラックカラーで仕上げたもの。丈夫なキャンバス生地を使用し、フロントには「BLACK COFFEE」のグラフィックを大胆に配した。収納力と耐久性を兼ね備え、普段使いからちょっとしたお出かけまで幅広いシーンで活躍するという。

「STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート ブラック」(8,250円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS バンダナ ブラック」(2,970円)は、「CORE Collection」のバンダナをモノトーンのカラーリングにアップデートしたアイテム。中央にはサイレンロゴを大きく配置し、周囲には3点ドット柄、外周にはコーヒー豆をモチーフにした総柄をあしらった。四隅には「STARBUCKS」や「STAND by BEAMS」のロゴを配している。ハンカチとしてはもちろん、スタイリングのアクセントや小物を包む用途にも使える。

「STARBUCKS STAND by BEAMS バンダナ ブラック」(2,970円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID ソックス ブラック S/M」(3,300円)は、「CORE Collection」のラインソックスをブラック基調にアップデートしたもの。履き口・かかと・つま先をホワイトで切り替え、スポーティな印象に仕上げた。バックのリブ部分には、スターバックスのドリンクオーダーで使用されるカスタムボックスをモチーフにしたグラフィックを縦に配置。足の甲には「STARBUCKS」と「STAND by BEAMS」のロゴをあしらった。しっかりとした肉感のリブ編みを採用し、快適な履き心地を実現している。S/Mの2サイズ展開。

「STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID ソックス ブラック S/M」(3,300円)

販売店舗やライブ配信情報

「STARBUCKS STAND BLACK Collection」は11月27日から、スターバックス公式オンラインストアのほか、「ビームス ライフ 横浜」「ビームス ジャパン 3F(新宿)」「ビームス 梅田」で販売する。なお、Tシャツとクルースウェット、レザージャケットのXSサイズはBEAMS店舗のみで取り扱う。

また、11月20日から12月6日までは「ビームス 博多」でPOP UP SHOPを開催している。これまでのコレクションに加え、11月27日からは今回のブラックコレクションも展示・販売する。

発売前日の11月26日20時から21時までは、オンラインLIVE「LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS」を配信予定。スターバックスのパートナーとビームスのスタッフが登場し、コレクションの魅力やこだわり、ブラックを基調としたスタイリング、日常のさまざまなシーンでのアイテムの楽しみ方などを紹介する。

スターバックス公式オンラインストアでの販売開始時間は、初日の午前10時を予定。一会計につき各商品1点まで購入できる。販売時間や販売方法は変更となる場合がある。