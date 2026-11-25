ドライブデートは何歳になってもわくわくしますよね。しかし、田舎では都会暮らしの人は予想していなかったことが起きることも...?

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、ドライブデートに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「楽しみにしていたドライブ当日、何があった?」

気になる友人と居酒屋で飲んでいた主人公。友人から「地元の友達から車をもらった」という話を聞き、ドライブに出かけることに。

楽しみにしていたドライブ当日、少し士気が下がる瞬間が……。さて、何があったのでしょうか?

① 走っても走っても、窓の外は田んぼだった

② 軽トラで迎えに来てくれた

③ カーナビがついていない車だった

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✅楽しみにしていたドライブだったが……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

デート気分で待っていたが……

田舎では見慣れた軽トラも、デート気分で迎えを待っていたら、ちょっと面食らいそうです。運転席からさらっと「さ、乗ってよ」と声をかける彼と、「車種聞いとくんだった」と思う主人公。

▶なお、今回の答えは② 軽トラで迎えに来てくれた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!