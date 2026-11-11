物価高が続くなか、冬の電気代やガス代が気になる季節になりました。特に暖房を使う機会が多くなる冬場は、光熱費がグンと増える時期です。

こうしたなか、政府は2026年12月から2027年2月までの3か月間、電気・ガス料金の支援を実施すると発表しました。

では、この支援によって、実際に電気代やガス代はどのくらい安くなるのでしょうか。今回は、一人暮らしと夫婦と子どものいる世帯をモデルケースにし、3か月間の値引き額をシミュレーションしてみました。

電気・ガス料金支援はいつから? いくら安くなる?

政府は2026年10月29日、家庭への負担軽減策として、2026年12月から2027年2月までの3か月の電気・ガス料金の支援を実施すると発表しました。

【実施期間】

2026年12月使用分～2027年2月使用分

12月使用分とは、原則として12月中の検針日から1月中の検針日までの使用分を指します。請求は翌月になることが多いですが、契約先によって異なります。

【値引き単価】

特に使用量が多くなる1月、2月は値引き単価が高く設定されています。2027年3月使用分については、今後のエネルギー価格の動向などを踏まえて、支援の実施を検討するとしています。

値引きは、各家庭の使用量に応じて事業者が行うため、個人が申請する必要はありません。

なお、プロパンガスについては今回の支援対象とはなりません。

一人暮らしはトータルでいくら安くなる?

環境省「令和5年度 家庭部門のCO₂排出実態統計調査」の月別エネルギー消費量をもとに、2023年12月から2024年2月までの使用量を参考にして試算します。

統計によると、電気と都市ガスを使用する単身世帯の1月の平均使用量は、電気が約211kWh、都市ガスが約25.5㎥です。

これに今回の支援単価を当てはめると、1月の値引き額は電気が約950円、都市ガスが約459円、合計約1,409円となります。

12月と2月も同様に計算すると、3か月間の値引き額は合計約3,028円です。

夫婦と子どもの世帯は、約7,300円の値引きに

同統計をもとに、夫婦と子どもの世帯も試算してみましょう。

夫婦と子どもの世帯では、1月の平均使用量は電気が約425kWh、都市ガスが約81.8㎥です。

この使用量に今回の支援単価を当てはめると、電気代は約1,913円、都市ガス代は約1,472円、合計約3,385円が値引きされる計算です。

12月と2月を含めた3か月間の値引き額は、合計約7,300円となりました。

今回の試算は過去の全国平均の使用量をもとにしたものであり、実際の値引き額は、住んでいる地域や住宅の広さ、電気・ガスの使用状況などによって異なります。一つの目安として参考にしてください。

冬の暖房費を節約するカギは「断熱」!

今回の試算では、3か月間の値引き額は一人暮らしで約3,030円、夫婦と子どものいる世帯で約7,300円となりました。

ただし、電気・ガス料金の支援によって負担が軽減されても、冬場は暖房や給湯などでエネルギーの使用量が増えるため、光熱費が安くなったとは感じにくいかもしれません。

資源エネルギー庁によると、冬場の家庭における電気使用量のうち、32.7%を暖房が占めています。つまり、暖房に使う電気を減らすことが、冬の電気代を抑えるポイントになります。

暖房費を節約するには、室内の暖かさを保ちながら、暖房の設定温度を下げたり、運転時間を短くしたりすることが効果的です。そこで注目したいのが、室内の暖かい空気を逃がさない「断熱対策」です。

住宅全体の断熱改修には費用がかかりますが、窓に断熱シートを貼る、カーテンを厚手のものに替えるなど、手軽にできる対策もあります。

最近では、断面がハチの巣のような六角形構造になっている「ハニカムシェード（ハニカムスクリーン）」など、断熱性を高める窓用インテリアもあります。

本格的な冬を迎える前に、まずは手軽にできる窓の断熱対策から始めてみてはいかがでしょうか。国による電気・ガス料金の支援に加え、家庭でも省エネを心がけることで、冬の光熱費の負担をさらに軽減できるでしょう。