東宝は、2027年4月よりゴジラ部によるカプセルトイ事業「ゴジだま」をスタートする。東宝にとって初のカプセルトイ事業となり、第1弾として3アイテムを順次発売する。

東宝初のカプセルトイ事業「ゴジだま」が2027年4月始動

カプセルトイブランド「ゴジだま」のロゴは、ゴジラをカプセル型にデフォルメ。ころころとした可愛らしさを全面に打ち出し、どこか懐かしさを彷彿とさせるデザインに仕上げている。

第1弾として、『ゴジラ-0.0』のメタルチャーム「ゴジラ-0.0メタルチャーム」、サンリオキャラクターズとコラボレーションした「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS マスコットチャーム」、ゴジラや怪獣をデフォルメした「ゴジラ ロッカーキー風チャーム」を2027年4月より順次発売。今後も、大人から子供まで楽しんで集められる幅広いアイテムを展開する予定だ。

『ゴジラ-0.0』が重厚感あるメタルチャームに

「ゴジラ-0.0メタルチャーム」は、『ゴジラ-0.0』の感動を味わえる重厚感のあるメタルチャーム。全5種をラインアップし、価格は1回500円。

種類数：全5種

価格：1回500円(税込)

対象年齢：15歳以上

ゴジラ×サンリオキャラクターズのマスコットチャーム

「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS マスコットチャーム」は、株式会社サンリオのキャラクターとコラボレーションしたアイテム。さまざまな場所につけて持ち歩けるシリコンリング付きで、全7種をラインアップする。価格は1回500円。

「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS マスコットチャーム」全7種、1回500円

種類数：全7種

価格：1回500円(税込)

対象年齢：15歳以上

ゴジラや怪獣をデフォルメした「ロッカーキー風チャーム」

「ゴジラ ロッカーキー風チャーム」は、ゴジラや怪獣をデフォルメした、カラフルでポップなデザインのチャーム。全5種をラインアップし、価格は1回400円。

種類数：全5種

価格：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

TM & (C) TOHO