2024年よりテレビ朝日系で放送された『仮面ライダーガヴ』より、ミュージカル「仮面ライダーガヴ」-ストマック・スイートホーム- を2027年1月、東京・大阪にて上演することが決定した。

本日11月24日18:00より、本公演の特設にてオフィシャル先行(抽選先行)の受付を開始、東映特撮ファンクラブ(TTFC)会員を対象としたTTFC先行も実施する。

ストマック家の過去、脚本監修に香村純子

本作では、主人公・ショウマの前に立ちはだかった、闇菓子を製造するグラニュートの一族・ストマック家の知られざる過去が、完全オリジナルストーリーのミュージカルとして描かれる。

脚本監修に『仮面ライダーガヴ』のメインライター・香村純子、作・演出に毛利亘宏(少年社中)、音楽には『仮面ライダーガヴ』の劇伴も手がけた坂部剛を迎える。

物語の中心となるのは、ストマック家の次期当主・ブーシュと、彼のもとへ嫁ぎ、後にストマック兄弟5人の母となるポーティオ・ゴルジュ。ポーティオ役を山﨑夢羽、ブーシュ・ストマック役を立石俊樹が演じる。

ポーティオ・ゴルジュ役 山﨑夢羽

ブーシュ・ストマック役 立石俊樹

TVシリーズに引き続き、ニエルブ・ストマック役に滝澤諒、グロッタ・ストマック役に千歳まちが出演。

ニエルブ・ストマック役 滝澤諒

グロッタ・ストマック役 千歳まち

加えて、元木聖也、佐藤瑠雅、音くり寿 、ストマック社の創業者・ゾンブ・ストマック役に大澄賢也と、個性豊かなキャストが集結する。

元木聖也

佐藤瑠雅

音くり寿

ゾンブ・ストマック役 大澄賢也

さらに、ランゴ・ストマック役の塚本高史、デンテ・ストマック役の多田野曜平が、TVシリーズに引き続き声の出演で参加。

新たに描かれるストマック家の過去、『仮面ライダーガヴ』の世界が、歌と芝居によって舞台に広がる。

概要 ミュージカル「仮面ライダーガヴ」-ストマック・スイートホーム-

原作:石ノ森章太郎

脚本監修:香村純子

作・演出 毛利亘宏 (少年社中)

音楽:坂部剛

出演:山﨑夢羽、立石俊樹、滝澤諒、千歳まち、元木聖也、佐藤瑠雅、音くり寿、大澄賢也

声の出演:塚本高史、多田野曜平

日程

2027年1月8日～1月24日 東京：サンシャイン劇場

2027年1月28日～1月31日 大阪：梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

チケット

チケット料金:平日公演9,800円、土日祝公演10,800円、全席指定/未就学児入場不可

チケット販売:イープラス

ストーリー

グラニュート界で菓子の製造・販売を手がけるストマック社。

その創業者ゾンブ(演：大澄賢也)の息子・ブーシュ(演：立石俊樹)は、いつか自分の作ったお菓子で家族を幸せにしたいと願っていた。

そんなブーシュのもとに、お菓子が大好きで可憐な女性、ポーティオ・ゴルジュ(演：山﨑夢羽)が嫁いでくる。

不器用ながらも互いに惹かれ合い、温かな家庭を築いていく二人。

子どもたちにも恵まれ、幸せな日々が続くかに思えた。

ストマック社を取り巻く欲望、そして家族の中に芽生えた小さな嫉妬が、少しずつ家族の運命を狂わせていく。

やがて、家族の幸せを守るはずだったお菓子が、恐ろしい秘密を抱えることになる。

時は流れ、母ポーティオが遺した一冊の日記を手にするグロッタ(演：千歳まち)とニエルブ(演：滝澤諒)。

そこに綴られていたのは、彼らの知らない父と母、そしてストマック家の過去だった。

愛と欲望、そして選択。

『仮面ライダーガヴ』へと つながる、ストマック家の知られざる悲劇の幕が開く。

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