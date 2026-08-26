オリグレスは8月26日、グループ会社のシーズ・ライブおよびULTRAMAN EXHIBITION in 横浜会場実行委員会が主催する「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」の横浜会場を、9月5日から27日まで横浜赤レンガ倉庫で開催することを発表した。

横浜赤レンガ倉庫で開催される「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」

ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展

2026年7月10日に放送開始から60周年を迎えたウルトラマン。この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企画として開催する本展覧会では、50作品超のウルトラマンシリーズ作品やウルトラマン、ウルトラ怪獣による60年の軌跡をたどる。

作品の歩みや名エピソードの紹介に加え、新たな表現でお届けするジオラマや、60周年を記念したフォトスポット、作品の世界観に入り込めるイマーシブな立体映像などを多数展示する。

全9ゾーンからなる「ウルトラマンシリーズ60周年展」

※画像は大阪会場のもの

会場は、全9ゾーンで構成。「ZONE1：『ウルトラQ』―ヒーロー誕生前夜―」「ZONE2：ウルトラマンシリーズの光跡―Ⅰウルトラマンシリーズ―」「ZONE3：ウルトラマンシリーズの光跡―Ⅱ平成のウルトラマンシリーズ―」、防衛チームの隊員服とともに彼らが残した「60」の心に残る言葉を紹介する「ZONE4：光と共に立ち向かった仲間たち」をはじめ、歴代ウルトラヒーローが集結する「ZONE9：with U」と、シリーズ60年の軌跡を一挙にたどる特別映像とともに展開される空間だ。

入場特典

本展に来場した方に、オリジナルクリアカードをグループの中からランダムで渡す。オリジナルクリアカードは全35種、 前期(9月5日〜16日)に17種/Aグループ・Bグループ、後期(9月17日〜27日)は後期18種/Cグループ・Dグループ。入場時にAグループ・Bグループ、またはCグループ、Dグループを選ぶことができる。絵柄は選べない。オリジナルクリアカードは在庫が無くなりしだい配布終了。

チケット情報

チケットはアソビュー!にて入場券とグッズ付き入場券の全ての券種、JRE MALLチケットでは平日チケット(時間指定なし:自由入場)のみ販売を行う。

料金(税込)

A.入場券:一般・学生前売券:2,200円(当日券:2,500円)、中高生前売券:1,200円(当日券:1,500円)、3歳～小学生前売券:700円(当日券:1,000円)

B.グッズ付き入場券:6,000円(※土日祝日:日時指定制、平日:時間指定なし(自由入場))

グッズ付き入場券のグッズは、クリアカード19種(入場特典非配布デザイン)+コレクションバインダー。「クリアカード19種(入場特典非配布デザイン)+コレクションバインダー」は在庫が無くなりしだい販売を終了。

会場限定をはじめとしたグッズが登場

ティザービジュアルを使用した定番のクリアファイルから、立体的な造形が楽しめるジオラマスタンド、そしてコレクションに最適なキーホルダーまで、こだわり抜いたアイテムを幅広く用意する。

「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」会場限定商品

Tシャツ

アクリルジオラマスタンド

缶バッジ

また、横浜会場より新たな会場限定アイテムが登場する。

アクリルジオラマスタンド ウルトラマンメビウス&キングゲスラ 3,000円(税込)

ランダムアクリルブロックキーホルダー ULTRAMAN EXHIBITION光の回廊全12種vol.1~3 各770円(税込)

クリアファイル ULTRAMAN EXHIBITION光の回廊 550円(税込)

開催概要「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展- in 横浜赤レンガ倉庫」

会期:2026年9月5日(土)～ 9月27日(日) ※会期中無休

時間:10:30～18:30(最終入場18:00)

会場:横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホール/2Fスペース 神奈川県横浜市中区新港1-1-1

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