テレ東系6局ネットで放送中の特撮ドラマ『ウルトラマンテオ』第11話「謎の少年」が、9月18日9時から放送される。同話にはウルトラマンゼロが登場し、ゼロの声は宮野真守が担当する。

第11話「謎の少年」

天文研究会のメンバーたちは、プッチーの気持ちを理解できる翻訳バッジで盛り上がっていた。しかし、宇宙から謎の星獣が飛来し、事態は一変。怪獣との戦いの後、イブキの前に現れた謎の少年は、彼の正体を見抜くような発言をする。

一方、UTTFの今日子は、天文研究会がプッチーを匿っている証拠をつかみ、部室へと迫る。

同話には憑依星獣バデロバ、犬狼怪獣ブラックドグルフも登場。さらに、ウルトラマンゼロがどのようにイブキたちの前へ現れ、今後の物語に関わっていくのかが見どころとなる。

ウルトラマンゼロは、2009年公開の映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場した人気キャラクター。ウルトラセブンの息子として知られ、数々の作品で活躍してきた。

『ウルトラマンテオ』第11話「謎の少年」は、本日9月18日9時からテレ東系6局ネットで放送される。

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