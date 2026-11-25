TVアニメ『ホタルの嫁入り』第7話が11月20日に放送された。

今回のエピソードでは、進平と紗都子の関係性が大きく動く重要なシーンが描かれ、SNSでは物語そのものはもちろん、キャスト陣の熱演にも大きな注目が集まった。

※以下、一部放送内容のネタバレを含む場合があります。

「進平しか勝たん」 内山昂輝の演技に視聴者悶絶

今回の放送では、船頭の買収に成功した進平と紗都子が島から脱出しようとする。しかし海上で三枝たちが襲撃。進平は紗都子を守るため、単身敵船へ乗り込み次々と相手を倒すも、一瞬の隙を突かれ重傷を負ってしまう。

命からがら泳いで島へ戻った2人は、葵に助けられ遊女屋で手当てを受けることに。目の前で進平を失いそうになったショックから、思わず感情があふれ出して大泣きする紗都子を見た進平は、紗都子を抱き寄せて口づけする。

これまでお互いを想いながらも距離を保ってきた進平と紗都子の関係が、ついに大きく縮まった今回のエピソード。

SNSでは、

「進平様が内山昂輝くんでほんとに良かった」

「声優さんの演技が素晴らしくてほんと気恥ずかしくなるくらい素敵だった」

「進平しか勝たん」

「ちゅーの仕方がメロすぎるー！」

といった感想が投稿された。

また、普段はクールな紗都子が感情を爆発させるシーンを演じたLynnにも多くの反響が。

「Lynnさんの演技に泣いた」

「やっぱりアニメで観ると破壊力やばいが・・Lynnさんの演技に泣きました」

「今日はLynnさんの演技に息をするのも忘れるくらい見入ってしまった」

一方、緊迫の戦闘シーンから、2人の距離が急展開を見せた怒涛の展開には、

「心が忙しい回でした」

「名シーンもりだくさんで呼吸と瞬きと心臓止まりそうでした！」

「本当に本当に本当に神でした」

「本当に本当にアニメ化してくださってありがとうございます」

といった声が上がり、原作ファンを中心に高い満足度がうかがえた。

進平の大胆な口づけに発狂する紗都子の表情で終わった今回のエピソード。この後2人の関係にどのような変化が起きるのか、また、2人は島を脱出することができるのか。いよいよ佳境に入った物語に注目が集まっている。

(c)橘オレコ／小学館／アニメ「ホタルの嫁入り」製作委員会