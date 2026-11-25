TVアニメ『運命の巻戻士』の本編を放送に先がけて上映する「JAPAN & USA ツアー」の開催が決定した。

アメリカ・テキサス州の「Anime Frontier 2026」と、沖縄で開催される「沖縄アニメーションフェスティバル2027」の2会場で、原作コミック「令嬢を無人島から救え」のアニメ本編を上映する。沖縄会場にはクロノ役の小村将、シライ役の内山昂輝も登壇する。

木村風太による漫画『運命の巻戻士』は、小学館「月刊コロコロコミック」で連載中。コミックス累計発行部数は100万部を突破している（2026年5月時点）。TVアニメは2027年4月より、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠で毎週土曜23時30分から放送開始予定だ。

「JAPAN & USA ツアー」では、アメリカ・テキサス州で開催される「Anime Frontier 2026」内の「Crunchyroll Premieres」と、「沖縄アニメーションフェスティバル2027」の2会場で、原作コミック「令嬢を無人島から救え」のアニメ本編を先行上映する。

アメリカ会場のイベントは、現地時間12月4日15時30分から17時まで、フォートワース・コンベンションセンターで開催。日本時間では12月5日6時30分から8時までとなる。

日本会場となる沖縄では、2027年1月30日12時20分から13時30分まで、パレット市民劇場で『運命の巻戻士』ステージを実施。本編の先行上映に加え、クロノ役の小村将とシライ役の内山昂輝によるキャストトークも行われる。料金は3,630円。チケットの先行抽選販売は、11月27日23時59分まで受け付けている。

本作の監督は松本理恵、アニメーション制作はボンズフィルムが務める。

(c)木村風太／小学館／運命の巻戻士製作委員会