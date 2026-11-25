発行部数200万部を突破し、「少年ジャンプ＋」にて好評連載中の大人気バイオレンス×ラブコメディ『幼稚園WARS』について、2027年4月よりテレ東系列6局ネットにて放送開始することが発表された。放送情報をはじめ、メインビジュアル、第1弾PV、メインスタッフ情報を一挙解禁。さらに、オープニングテーマがAdo「ビバヤタラメッタ」に決定した。

メインビジュアル・メインスタッフ公開!

2027年4月よりテレ東系列6局ネットにて放送開始! TVアニメ『幼稚園WARS』のメインビジュアルが公開された。

ブラック幼稚園の子どもたちを守るために戦う、主人公リタと最強の幼稚園教諭たちが描かれたビジュアルだ、また、メインスタッフ情報も公開された。

放送情報

2027年4月 テレ東系列6局ネットにて放送開始

スタッフ

原作：千葉侑生(集英社「少年ジャンプ＋」連載)

監督：五味伸介

シリーズ構成・脚本：金﨑貴臣

キャラクターデザイン：山中純子

美術監督：桑原 悟

色彩設計：吉田沙織

CGディレクター：鈴木雅臣

撮影監督：衛藤直毅

編集：木村佳史子

音響監督：田中 亮

音楽：中村 博・東大路憲太・原口 大

アニメーション制作：サンライズ FelixFilm

製作：幼稚園WARS製作委員会

キャスト(※解禁済)

リタ：種﨑敦美

ダグ：熊谷健太郎

ハナ：大和田仁美

ルーク：日野 聡

シルビア：伊瀬茉莉也

マック：熊谷海麗

ウーナ：諸星すみれ

エリナ：朴 璐美

ゴードン：稲田 徹

第1弾PV公開!

来年4月からのTV放送に先駆け、第1弾PVも公開。主人公のリタとダグ、そして個性豊かな幼稚園教諭たちのドキドキ!ハラハラ!(?)な日常をオープニングテーマであるAdo「ビバヤタラメッタ」にのせて届ける。

オープニングテーマはAdo「ビバヤタラメッタ」に決定!

TVアニメ『幼稚園WARS』のオープニングテーマがAdoの「ビバヤタラメッタ」に決定。Adoからアーティストコメントも到着した。

Ado コメント

TVアニメ『幼稚園WARS』のオープニングテーマを担当させていただきます!

新曲「ビバヤタラメッタ」はボカロPの和田たけあきさんに書いていただきました。

はちゃめちゃで心躍るような楽曲で、歌唱では主人公リタのセリフや忙しない心情変化を意識した部分もございます!TVアニメと一緒にお楽しみください!!

TVアニメ『幼稚園WARS』概要

放送情報

2027年4月よりテレ東系列6局ネットにて放送開始

イントロダクション

政治家、世界企業の社長、石油王、ハリウッドスター…。

世界の重鎮の子どもが通うブラック幼稚園。

ここでは政府の命令により、減刑と引きかえに犯罪者が“特殊教諭”として子どもを守っていた。

元殺し屋・リタは絶賛彼氏募集中の新人教諭。

ある日、子どもを狙った殺し屋が現れるが、それが超イケメンで!?

世界一“安全”な幼稚園で繰り広げられるバイオレンスアクションラブコメディ!開幕!

(C)千葉侑生／集英社・幼稚園WARS製作委員会