ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、11月15日放送第41話「みくるの答え」のあらすじと先行場面カットが到着した。

11月15日放送第41話「みくるの答え」あらすじ

パティスリーチュチュで、スターキラリングブローチを光らせようと念を送るあんなとみくる。そこへバイクに乗ったまふる所長があらわれる。

「暁の証明」と呼ばれるまふる探偵の突然の登場に、店長のたいらやチュチュを訪れていた来栖エリザはサインを求める。店内が湧き立つなか、なぜかみくるだけは少し離れた場所で複雑な表情を浮かべていた。あんなたちがまふる所長とともにキュアット探偵事務所に帰ってくると、まふる所長はスターキラリングブローチに２つの光が宿っているのを見て、くれあとるるかを抱き寄せる。

その日の夕暮れ、なんだか様子がおかしいみくるに「隠しごとはなし」「ずっと一緒にいるんだからわかるよ」と声をかけるあんな。しかし、みくるは「私のことを何もわかっていない」と返す。「私の何を知ってる？ 私の家族は？ 私がどうしてロンドンにいたのかわかる？」と問いかけ、何かを打ち明けようとするみくるだったが――

スタッフ

脚本：村山功

演出：飯村正之

絵コンテ：横内一樹

作画監督：松田りおん、藤井愛子、朴乾河

美術：小川佑太

(C)ABC-A・東映アニメーション