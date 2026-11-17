ローソンは11月17日より、八天堂監修のカスタードスイーツ4品を全国の「ローソン」にて順次発売する。

11月17日発売

クロッカンシュー とろけるカスタード

アーモンド香るサクッと生地に、とろけるカスタードクリームと、とろ～りカスタードソース2種類のクリームをイン。価格は257円。

ローソン Uchi Café×八天堂「クロッカンシュー とろけるカスタード」(257円)

とろ～りカスタードタルト

カスタードが楽しめるふんわりカスタードホイップととろ～りカスタードソース2種類に、キャラメルとアーモンドを合わせたとろけるカスタードタルト。価格は292円。なお、原料にアルコール(1%未満)を含んでいる。

ローソン Uchi Café×八天堂「とろ～りカスタードタルト」(292円)

11月24日発売

ふわしゅわカスタードシフォン

ふわしゅわシフォン生地にカスタードが楽しめるホイップカスタードと、とろけるカスタードクリーム2種類のクリームをサンドした一品。価格は259円。

ローソン Uchi Café×八天堂「ふわしゅわカスタードシフォン」(259円)

カスタード大福

生クリームを配合したカスタードムースと、卵感のあるカスタードソースが楽しめる和洋折衷の大福。価格は225円。

ローソン Uchi Café×八天堂「カスタード大福」(225円)

引用ポストキャンペーン

ローソン Uchi Café×八天堂 引用ポストキャンペーン

本コラボ商品の発売を記念して、ローソン公式Xでは引用ポストキャンペーンを開催。11月18日～24日までの期間中、ローソン公式Xアカウント (@akiko_lawson)をフォローし、対象ポストに「カスタードでほっとひといき」とコメントして引用ポストすると、抽選で1名に1万円分のQUOカードPayが当たる。

※画像はすべてイメージ。

※沖縄エリアでは発売されない。