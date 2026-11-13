ローソンは11月17日から30日まで、おトクな商品が登場するキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の「ローソン」店舗で開催する。

本キャンペーンは、物価高の中でもお得でインパクトのある商品を通じて、楽しい生活をサポートするため、年末に向けて開催するもの。価格据え置きで具材や重量などを約50%増量した「盛りすぎチャレンジ」21品と、従来品と比べて味わいを約50%濃くした「濃すぎチャレンジ」3品の、計24品が順次登場する。

商品の一例を紹介する。

11月17日発売

盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)

塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキンマヨネーズをサンドしたおにぎり。従来品と比べて、ポークランチョンを50%以上増量している。価格は343円。

でからあげクン 夢のMIX味 6個入

従来品と比べて、からあげクンの総重量を約50%増量し、6個入りで提供する。衣はレギュラー、中はレッド、チーズ、レモンにマヨキューブを加えた5種MIX味。価格は288円。

ローソン「でからあげクン 夢のMIX味 6個入」(288円)

盛りすぎ!Uchi café プレミアムロールケーキ

北海道産生クリームを100%使用し、ふんわりとした口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。従来品と比べて、総重量を約50%増量している。価格は214円。※11月16日の夕方頃から発売

ローソン「盛りすぎ!Uchi café プレミアムロールケーキ」(214円)

盛りすぎ!スパンレースマスク グレー 14枚(増量)

ファッション性を兼ね備えたカラーの不織布マスク。通常7枚入りのところ、14枚入りに増量した。価格は328円。

ローソン「盛りすぎ!スパンレースマスク グレー 14枚(増量)」(328円)

濃すぎ 超特濃アップル 450ml

従来品の「アップル100% 900ml」と比べ、約50%濃くして、りんごの味わいをより楽しめる。価格は175円。

ローソン「濃すぎ 超特濃アップル 450ml」(175円)

11月24日発売

盛りすぎ!高菜明太おにぎり

従来品と比べて、総重量を約50%増量。ごはんが進む、旨味のある高菜と明太子を組み合わせたおにぎりで、価格は203円。

盛りすぎ!ソース焼そば

ジューシーでコクのある甘めのソースで炒めた焼そば。従来品と比べて、麺重量を約50%増量している。価格は559円。 ※11月23日発売(一部エリアでは同日夕方頃から発売)

盛りすぎ!Uchi café バスチー‐バスク風チーズケーキ‐

北海道産生クリームと3種類のクリームチーズ、牛乳を使用。焼き工程の温度を上火・下火で変えることで、中側のなめらかな食感と表面のカラメルの香ばしさを楽しめる。従来品と比べて総重量を約50%増量した。価格は324円。 ※11月23日夕方頃から発売

ローソン「盛りすぎ!Uchi café バスチー‐バスク風チーズケーキ‐」(324円)

盛りすぎ!てっげうめぇ!炭火焼き 塩 50%増量

旨み豊かな国産親鶏をじっくり炭火焼きで仕上げた一品。従来品と比べて、内容量を約50%増量している。価格は318円。

ローソン「盛りすぎ!てっげうめぇ!炭火焼き 塩 50%増量」(318円)

盛りすぎ!きつねうどん

鰹、鯖節、いりこ、昆布の魚介だしの旨味を重ねた、深みのあるきつねうどん。従来品と比べて、麺重量を約50%増量している。価格は179円。

※画像はすべてイメージ。

※一部商品は沖縄県およびナチュラルローソンでの取り扱いがない。

※地域によって、発売日・価格・仕様が異なる場合がある。