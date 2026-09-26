『国宝』出演・越山敬達がTGCデビュー　“笑顔封印”ミステリアスでクールな雰囲気まとう

俳優の越山敬達が19日、横浜アリーナで行われた「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

越山敬達

映画『国宝』で注目を集め、ボーイズグループ・VOKSY DAYSとしても活動する越山は、この日「TGC」デビュー。長瀬哲朗氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION 2」にモデルとして出演した。

ダークカラーのジャケットとパンツ、シースルーのインナーでまとめたシンプルなコーデを披露し、ショーの雰囲気に合わせてトップでは笑顔封印のミステリアスでクールな表情をみせていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。

第43回となる今回のテーマは「NEW GRAVITY」。ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる。新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そうというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER