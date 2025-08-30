フジテレビの動画配信サービス・FODでは、映画『ぼくのお日さま』を9月6日0時から独占配信する。

この映画は、『僕はイエス様が嫌い』で第66回サンセバスチャン国際映画祭・最優秀新人監督賞を史上最年少で受賞した奥山大史氏が手がけた、フィギュアスケートを題材にした作品。

吃音のあるアイスホッケーが苦手な少年・タクヤ(越山敬達)、氷上で輝くスケート少女・さくら(中西希亜良)、そして恋人の地元でスケートを教え、彼らを見守るコーチ・荒川(池松壮亮)の3つの心がひとつになり、少しずつほどけていく姿を描いている。

映画初主演となる越山、本作が演技デビュー作となる中西、実力派俳優の池松、それぞれが氷上で繊細な演技を披露。奥山監督ならではの柔らかく美しい映像世界を作り上げた本作は、2023年の冬と春に北海道各地で撮影された、雪が降りはじめてから雪が溶けるまでの、淡くて切ない小さな恋の物語だ。

ストーリー

雪が積もる田舎街に暮らす小学6年生のタクヤ(越山敬達)は、すこし吃音がある。タクヤが通う学校の男子は、夏は野球、冬はアイスホッケーの練習に忙しい。ある日、苦手なアイスホッケーでケガをしたタクヤは、フィギュアスケートの練習をする少女・さくら(中西希亜良)と出会う。「月の光」に合わせ氷の上を滑るさくらの姿に、心を奪われてしまうタクヤ。

一方、コーチの荒川(池松壮亮)のもと、熱心に練習をするさくらは、指導する荒川の目をまっすぐに見ることができない。コーチが元フュギュアスケート男子の選手だったことを友達づてに知る。荒川は、選手の夢を諦め東京から恋人・五十嵐(若葉竜也)の住む街に越してきた。

さくらの練習をみていたある日、リンクの端でアイスホッケー靴のままフィギュアのステップを真似て、何度も転ぶタクヤを見つける。タクヤのさくらへの想いに気づき、応援をしたくなった荒川は、スケート靴を貸してあげ、タクヤの練習に付き合うことに。しばらくして荒川の提案で、タクヤとさくらはペアでアイスダンスの練習をはじめることになり……。

【編集部MEMO】

フジテレビの宮司愛海アナウンサーは、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』で、『ぼくのお日さま』を絶賛。「本当に美しくて、フィギュアスケートのシーンもずっと見ていられる」「観ていて居心地のいい映画でありつつ、それだけは終わらない人の痛みみたいなものを感じた」と話している。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会／COMME DES CINÉMAS