ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、きょう3日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)の2時間スペシャルに出演。深夜のラジオ番組を終えた後の食生活について悩みを明かすと、司会の明石家さんまが、自身の経験から編み出した“最強の夜食”を紹介する。

睡眠に関する悩みや習慣を紹介

今回の放送は、「食と睡眠のお悩みSOS 健康になりたい夫婦祭」と題した2時間スペシャル。後半の「睡眠に悩みを抱える有名人」には、M!LKの吉田仁人をはじめ、宮根誠司、野村周平、中川翔子、ドンデコルテらが出演し、それぞれの睡眠に関する悩みや習慣を明かす。

日本テレビ系の健康キャンペーン「KARADA WEEK」のサポーターも務める吉田だが、深夜のラジオ番組を終えた後の生活には悩みがあるという。

吉田は「寝付けないので、麺類を深夜に食べてしまう。サポーターなのにこんな不摂生いいのかな」と告白。健康を呼びかける立場にありながら、夜中に麺類を食べてしまうことへの葛藤を打ち明ける。

明石家さんまが“最強の夜食”を紹介 睡眠の専門家も感心

すると、さんまは「俺が研究に研究を重ねた結果」と、夜中に何かを食べたくなったときに最適だと考える食べ物を紹介。これを聞いた睡眠のパーソナルトレーナー・ヒラノマリ氏は「理にかなっている」と感心する。

さらに吉田は、世の中にあふれる健康食品に関する情報についても「迷いまくってます」と困惑。さまざまな情報に振り回されてしまう悩みを明かすと、さんまは「テレビで言っていることの反対のことをやってきた」とキッパリ。独自の考え方に基づく、さんま流の食生活が明らかになる。

「睡眠までの工程が難しすぎる」に吉田も共感

また、2025年の『M-1グランプリ』で準優勝したドンデコルテの渡辺銀次は、「41歳で急にいそがしくなったので体が追い付かない」と告白。「睡眠までの工程が難しすぎる」「誰も教えてくれない」と、眠りにつくまでに必要な準備の大変さを訴える。

これに吉田も「精神力がないと無理ですよね」と共感。特に入浴のハードルの高さについては、渡辺が漫才さながらの熱弁を繰り広げ、吉田をはじめとする出演者たちも「わかる」と笑ってしまう。

一方、20年間にわたり『情報ライブ ミヤネ屋』のMCを務めてきた宮根誠司は、「テレビがついていないと寝られない」と告白。「テレビの前に布団を敷いているので、10年以上寝室で寝たことがない」という宮根に、さんまがある提案をすると、「今初めて気づきました」と膝から崩れ落ちる。

さらに、野村周平が自宅で愛用しているパジャマの写真を公開するほか、中川翔子やかなで(3時のヒロイン)らも、それぞれの生活習慣や睡眠にまつわるエピソードを披露する。

【編集部MEMO】

吉田仁人

1999年12月15日生まれ、鹿児島県出身。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで、リーダーを務める。2014年のグループ結成時から活動し、2021年11月にメジャーデビュー。文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)でパーソナリティを担当するほか、ソロアーティストや俳優としても活動。2026年にはTOKYO MXのドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』で連続ドラマ初主演を務めた。

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