昨年スタートしたお笑い賞レース『ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』(決勝＝2026年夏、日本テレビ・読売テレビ系で生放送)の開催記者会見が23日、東京・汐留の日本テレビで行われ、コットン、スタミナパン、セルライトスパ、ダンビラムーチョ、ドンデコルテ、ななまがりがエントリーを表明した。

ドンデコルテの渡辺銀次

エントリー芸人たちからは、最近DMが殺到しているエピソードが立て続けに明かされた。

コットンの西村真二は『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』の反省会での振る舞いに対し、同大会で審査員を務めた霜降り明星の粗品がYouTubeで「スカしたな?」と指摘したことで、「“お前スカしたな?”、“最低な人間だな”って今死ぬほどDMが来てるんです」といい、「『ダブルインパクト』ではスカさずにいきたいなと思います」と目標を掲げた。

さらに、「審査員が誰になるかもドキドキしてます。去年と全く同じ審査員がいいです」と、暗に粗品が起用されないことを希望した。

先日放送された『M-1グランプリ2025』で2位となったドンデコルテの渡辺銀次には「左右の党派から」DMが殺到。「テレビでやるにあたって、どちらにも映るようにちょうど真ん中を行くようにしたせいで、両方刺激してしまったみたいで」と作戦が裏目に出たそうで、今回の『ダブルインパクト』では「社会性のないネタをやりたいなと考えております」と反省を生かす方針を示した。

今大会はきょう23日からエントリー受付を開始し、26年3月に予選開始。前年度の準決勝進出者は1回戦を免除される。優勝賞金1,000万円で、応募資格はプロ・アマ・芸歴不問。

26年夏に決勝を放送。前回は漫才とコントのどちらを先に披露するか選択できたが、今回からは漫才→コントに設定される。

第2回大会の開催を記念し、1月12日まで前回大会がTVerで配信されている。