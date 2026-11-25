グレイ・パーカー・サービスは、2026年12月11日から13日にかけて幕張メッセで開催されるポップカルチャーイベント「東京コミコン2026」へのブース出展を発表した。会場では『ハズビン・ホテルへようこそ』「僕のヒーローアカデミア」「ちいかわ」「mofusand」などの関連商品を展示・販売する。

今回の出展ブースは展示ホール2のE-34。販売商品ラインアップや購入制限などの詳細は、同社公式Xで順次案内するとしている。

『ハズビン・ホテルへようこそ』新商品を先行販売

注目商品のひとつが、人気アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』の新グッズ。昨年の東京コミコンや各地のポップアップストアで好評を博したアイテムに加え、シーズン2の場面写真を使用した新商品を先行販売する。

ラインアップには、「おすわりマスコット」(各2,200円)、「マスコット」(各2,200円)、「デスクトップから見守るひっかけぬいぐるみ(アラスター)」(2,530円)、「マスコット(頭だけヴォックス)」(1,760円)、「2個セットミニポーチ(VEES)」(1,980円)などが登場。さらにキラキラクリアステッカーやアクリルキーホルダー、パスケース、トートバッグ、バスタオルなども展開される。

新フィギュアブランド「PLUSH FIGURE」第1弾も展示

「僕のヒーローアカデミア」からは、グレイ・パーカー・サービスの新コレクタブルフィギュアブランド「PLUSH FIGURE(プラッシュフィギュア)」第1弾として制作された緑谷出久のフィギュアを展示。12月11日11時から公式オンラインストアで受注予約を開始する予定だ。

「ちいかわ」「mofusand」フィギュアも販売

このほか、イラストレーター・あらいきりこが手掛けるオリジナルキャラクター「おはなしのかれら」のグッズを販売。

さらに、トレーディングフィギュアブランド「GPSBOX」からは、「ちいかわ」の「だらけフィギュアシリーズ」や、「mofusand」の「もふもふベーカリーフィギュアコレクション」なども用意される。

東京コミコン2026 開催概要

イベント名：東京コミックコンベンション2026（東京コミコン2026）

会期： 12月11日 11:00～19:00 12月12日 10:00～19:00 12月13日 10:00～18:00

会場：幕張メッセ

出展ブース：展示ホール2 E-34

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(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

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