11月20日、渋谷PARCO 5階に「THE GUNDAM BASE SHIBUYA(ガンダムベース渋谷)」がオープンした。ガンダムシリーズのプラモデル「ガンプラ」のほか、アパレル、ステーショナリー、雑貨、菓子など、幅広いガンダム商品を取り扱う。

ガンプラと渋谷カルチャーが交差「THE GUNDAM BASE SHIBUYA」

「THE GUNDAM BASE」は、 「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル「ガンプラ」を手掛けるBANDAI SPIRITS ホビーディビジョンが運営する、全世界のガンダム・ガンプラファンに向けた公式ガンダムグッズ総合施設だ。

11月20日、渋谷PARCO 5階にオープンした「THE GUNDAM BASE SHIBUYA(ガンダムベース渋谷)」

「ガンダムベース渋谷」は、ダイバーシティ東京プラザに構える「THE GUNDAM BASE TOKYO」「THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX」に続く、東京都内の3店舗目。渋谷という立地の特性を生かし、渋谷カルチャーを随所に取り入れた店舗デザインが特徴となっている。

3体のガンダム胸像が店内に出現

店舗外観には大型LEDビジョンを設置。ガンプラと渋谷の街がポップに融合した「ガンダムベース渋谷」オリジナル映像が空間を演出する。

映像の合間にはガンプラのジオラマを表現した3D映像も登場予定だという。

店内中央には「RX-78-2 ガンダム」「ストライクフリーダムガンダム」「ユニコーンガンダム」の3体の胸像を設置。買い物を楽しみながら、ガンダムの存在感を間近で感じられる造作となっている。

360度作り込まれている胸像のもとには、雑貨やアパレルが並ぶ。ぐるりと巡りながらアイテムを選ぶのも楽しい。

ガンプラのパッケージアートを渋谷らしくリビルド

レジ側の大型壁面には、ガンプラパッケージをモチーフにしたグラフィックアートを掲出。グラフィックデザイナーの横山徳氏がガンプラのパッケージアートをリビルドし、渋谷をコンセプトにしたグラフィックアートとして表現している。

モチーフとなったのは、森下直親氏がデザインした「HGUC 1/144 RX-78-2 ガンダム」「HGCE 1/144 ストライクフリーダムガンダム」「HGUC 1/144 ユニコーンガンダム デストロイモード」の3商品のパッケージアートだ。

なお、オープン記念キャンペーンとして、1会計5,000円(税込)以上購入した先着3,000名に、横山氏のコラボアートを使用したオリジナルステッカーをプレゼントする。ステッカーはなくなり次第終了。

毎月約15種類が入れ替わる「SHIBUYA COLLECTION」

「ガンダムベース渋谷」には、「SHIBUYA COLLECTION(シブヤ コレクション)」と題した、約15種類のガンプラが毎月入れ替わる商品エリアを展開している。

11月20日のオープン時から展開する第一弾ラインアップには、「MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」(14,080円)、「HG 1/144 ガンダム4号機[クリアカラー]」(2,475円)、「HG 1/144 ガンダム5号機[クリアカラー]」(2,475円)などが揃う。

「MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」(14,080円)

「ガンダムベース渋谷」外観の大型LEDビジョンには、「SHIBUYA COLLECTION」のアイテムも展示。実物をじっくりチェックして、その場で購入する楽しさもある。なお、ガンダムベースの他店舗では現在取り扱いのない商品もあるという。

11月30日までは事前抽選による入店制限を実施

オープンからしばらくの期間は、安全への配慮と店内混雑緩和のため、事前抽選による入店整理券を発行し、終日入店制限を実施する。キャンセルが発生した場合は、当日入店枠として開放する場合もある。

詳細は、「THE GUNDAM BASE SHIBUYA(ガンダムベース渋谷)」公式サイトを参照のこと。

「THE GUNDAM BASE SHIBUYA(ガンダムベース渋谷)」

施設名称：THE GUNDAM BASE SHIBUYA（ガンダムベース渋谷）

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 5階

営業時間：11:00～21:00

入場料：無料

(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS