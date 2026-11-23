バンダイスピリッツは、2027年6月26日に誕生30周年を迎える『デジタルモンスター』と、2026年11月23日に誕生30周年を迎えた『たまごっち』の2つの液晶玩具のアニバーサリーを記念し、「祝30周年記念セット!! DIGIMON TAMAGOTCHI＆TAMAGOTCHI DIGIMON」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年6月発送予定。

2027年6月発送予定「祝30周年記念セット!! DIGIMON TAMAGOTCHI＆TAMAGOTCHI DIGIMON」(8,800円)

「祝30周年記念セット!! DIGIMON TAMAGOTCHI＆TAMAGOTCHI DIGIMON」は、デジモンとたまごっち、それぞれのキャラクターを育成できる特別セット。

本商品は、たまごっちの筐体にデジモンのデザインを施した「DIGIMON TAMAGOTCHI」と、デジタルモンスターの筐体にたまごっちのデザインを施した「TAMAGOTCHI DIGIMON」の特別なセット。

「DIGIMON TAMAGOTCHI」では、アグモンっち、グレイモンっち、メタルグレイモンっち、もんざえモンっちなど、たまごっちになったデジモンのキャラクターを育成できる。

「TAMAGOTCHI DIGIMON」では、マメチモン、ニョロモン、クチパモン、ギンジロモンなど、デジモンになったたまごっちのキャラクターを育成できる。

各キャラクターは両作品の世界観をイメージして新たに描き起こしたもので、デジモンになったたまごっちのキャラクターイラストは、イラストレーターの渡辺けんじ氏が担当している。

入れ替わったたまごっちやデジモン達の育成が楽しめ、お世話の仕方によってさまざまなキャラクターへと成長・進化。また、2種とも初代のデザインをアレンジしたスペシャルパッケージだ。アートを活かした2種のパッケージを、スペシャルBOXに同梱して届ける。

セット内容

DIGIMON TAMAGOTCHI…1

TAMAGOTCHI DIGIMON…1

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