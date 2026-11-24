一番くじに12月18日、伝説級のサラブレッドたちが続々と出走。競馬ファンの記憶に刻まれた名馬たちが、特別なアイテムとなって登場します!

＼🏇発売決定🏇⁉/

#一番くじ サラブレッド 第1R

📅12/18(金)より順次発売予定📅

https://1kuji.com/products/jra

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有名な競争馬たちの姿が

一番くじで蘇る‼続報をお楽しみに🏇

(@ichibanKUJIより引用)

一番くじ サラブレッド 第1R

今回の一番くじは、競馬ファン必見の「サラブレッド」。ラインアップはまだ明かされていないものの、公開されたビジュアルには、あの「ディープインパクト」とみられる姿が。

これに多くの競馬ファンが反応。「嬉しすぎる」「ディープインパクト確定!?」「俺のボーナスここで散ります」「!? やります。やらせてください」「キタサンいますように」「え?!オルフェーヴルくる?!」「ステイゴールドください!!!!!!!」などなど、歓喜の声とともに、自身の“推し馬”の登場を期待する声が続々と。

また、公開された商品名に「第1R」と付けられていることから、「楽しみ!! 第12Rまでお願いします」など、今後「第2R」以降の展開があるのではないかと予想するファンもみられ、続報に期待が高まっています。

発売日は12月18日。1回850円です。競馬ファンのみなさん、第1Rから散財覚悟で楽しみましょう!!