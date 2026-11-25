グレイ・パーカー・サービスは、新たなコレクタブルフィギュアブランド「PLUSH FIGURE（プラッシュフィギュア）」を発表した。第1弾商品として、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の主人公・緑谷出久を立体化した「僕のヒーローアカデミア PLUSH FIGURE（緑谷出久）」を、12月11日11時より公式オンラインストアで受注販売する。

GPSの新ブランド「PLUSH FIGURE」とは?

「PLUSH FIGURE」は、フィギュアの精巧な造形と、ぬいぐるみ素材ならではの柔らかな質感を融合させた新ブランド。内部に骨格やジョイントを備えることで、顔や手足の向きを変えたり、座らせたりと自由なポージングが楽しめるのが特徴となっている。

第1弾として登場する緑谷出久モデルは、顔や手足にフィギュアならではの細かなディテールを取り入れながら、ボディにはぬいぐるみ素材を採用。交換用表情パーツ2種、交換用手パーツ2種、マスクパーツ1個が付属し、さまざまなシーンを再現できる。

価格は10,780円。サイズは約H175×W135×D78mmで、PVC、POM、ABS、ポリエステル、ナイロンを使用する。受注期間は2026年12月11日11時から2027年1月7日23時59分まで。商品は2027年4月中旬以降より順次発送予定で、受注期間中の予約分は1点から送料無料となる。

また、12月11日から13日にかけて幕張メッセで開催される「東京コミコン2026」では、本商品の展示も決定。展示ホール2のブース「E-34」にて、「PLUSH FIGURE」ブランドが初披露される予定だ。

商品概要

商品名：「僕のヒーローアカデミア PLUSH FIGURE（緑谷出久）」

価格：10,780円（税込）

サイズ：約H175×W135×D78mm

セット内容：本体、交換用表情パーツ×2、交換用手パーツ×2、マスクパーツ×1

受注期間：2026年12月11日11:00～2027年1月7日23:59

発送予定：2027年4月中旬以降順次発送

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会