グレイ・パーカー・サービスは、『ナガノキャラクターズ』の人気キャラクター“くま”をモチーフにした新商品「ナガノキャラクターズ Kiramekko Kuma Color Collection」を、11月24日より発売する。
本商品は、アクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」と『ナガノキャラクターズ』のコラボレーションによって誕生したアイテム。キラッと輝く瞳が特徴の「Kiramekko」シリーズに、“くま”がカラフルな着ぐるみ姿で登場する。
『ナガノキャラクターズ』は、『ちいかわ』や『ナガノのくま』などで知られるイラストレーター・ナガノ氏によるキャラクターおよび漫画作品群。独特の世界観とゆるいタッチのイラストでSNSを中心に支持を集めている。
今回発売される「ナガノキャラクターズ Kiramekko Kuma Color Collection」は全8種類をラインナップ。バッグなどに付けて持ち歩けるストラップ付きとなっている。
なお、単品（各2,090円）はランダム封入仕様で種類を選ぶことはできない。一方、BOX（16,720円）購入の場合は全8種をコンプリートできる。
全8種のカラー展開
ラインナップは以下の8色。
- レッド
- ネイビー
- ターコイズ
- グレー
- 抹茶
- ピンク
- ブラック
- イエロー
商品概要
- 商品名：ナガノキャラクターズ Kiramekko Kuma Color Collection
- 種類数：全8種
- 価格：単品 各2,090円（税込）
- BOX価格：16,720円（税込）
- 発売日：2026年11月24日
- サイズ：約H115×W80×D50mm
- ストラップサイズ：約H70×W10mm
また同日の11月24日には、大阪・ルクアサウス内に「ナガノマーケット UMEDA」がグランドオープン。店内にはフォトスポットも用意され、オープン記念ノベルティの配布も予定されている。
(C)nagano
(C)Kiramekko