グレイ・パーカー・サービスは、『ナガノキャラクターズ』の人気キャラクター“くま”をモチーフにした新商品「ナガノキャラクターズ Kiramekko Kuma Color Collection」を、11月24日より発売する。

本商品は、アクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」と『ナガノキャラクターズ』のコラボレーションによって誕生したアイテム。キラッと輝く瞳が特徴の「Kiramekko」シリーズに、“くま”がカラフルな着ぐるみ姿で登場する。

『ナガノキャラクターズ』は、『ちいかわ』や『ナガノのくま』などで知られるイラストレーター・ナガノ氏によるキャラクターおよび漫画作品群。独特の世界観とゆるいタッチのイラストでSNSを中心に支持を集めている。

今回発売される「ナガノキャラクターズ Kiramekko Kuma Color Collection」は全8種類をラインナップ。バッグなどに付けて持ち歩けるストラップ付きとなっている。

なお、単品（各2,090円）はランダム封入仕様で種類を選ぶことはできない。一方、BOX（16,720円）購入の場合は全8種をコンプリートできる。

全8種のカラー展開

ラインナップは以下の8色。

レッド

ネイビー

ターコイズ

グレー

抹茶

ピンク

ブラック

イエロー

商品概要

商品名：ナガノキャラクターズ Kiramekko Kuma Color Collection

種類数：全8種

価格：単品 各2,090円（税込）

BOX価格：16,720円（税込）

発売日：2026年11月24日

サイズ：約H115×W80×D50mm

ストラップサイズ：約H70×W10mm

また同日の11月24日には、大阪・ルクアサウス内に「ナガノマーケット UMEDA」がグランドオープン。店内にはフォトスポットも用意され、オープン記念ノベルティの配布も予定されている。

(C)nagano

(C)Kiramekko