グレイ- パーカー- サービスは、「ちいかわ」のグッズシリーズ「ちいかわクリニック」第一弾アイテムを、11月27日よりちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」ほかにて販売開始する。

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第1弾ラインナップ

「おだいじにね。マスコット」全12種

ナースなちいかわ、ナースなハチワレ、ナースなうさぎ、ナースなモモンガ、ナースなくりまんじゅう、ナースなラッコ、ナースなシーサー、ナースな古本屋、ナースなあのこ：各1,980円

ナースなカブトムシ：1,650円

ナースなオデ、ナースなポシェットの鎧さん：各1,870円

「われわれにおまかせください。マスコット」全2種（各1,980円）

ウイルスなオデのミニミニマスコット3個セット（1,980円）

バイキンなゴブリンのミニマスコット2個セット（2,420円）

レントゲンなクリアポーチ（1,430円）

おくすり袋風なポーチ（1,980円）

視力検査なデイリーユーストート（3,850円）

ナースなみんなのショルダーポケットポーチ（2,970円）

トレーディングつながる！ミニケース（全10種／単品各330円／BOX2,640円）

トレーディングポスター風きらきらカード（全8種／単品各330円／BOX3,300円）

「ちいかわクリニック おくすりになっちゃったポーチ」全3種（各1,650円）

「マルチケース」（3,300円）

「視力検査なデイリーユーストート」（3,850円）

「ナースなみんなのショルダーポケットポーチ」（2,970円）

「2サイズ巾着セット」（2,530円）

「ミニバスタオル」（2,750円）

「フェイスタオル（ネバーギブアップぼっちゃり）」（2,200円）

「ハンドタオル」全3種（各770円）

「4枚入りマイナンバーカードケース」全2種（各550円）

「ナースなみんなのアクリルバインダー付きメモ」（1,210円）

「お薬手帳＆診察券カバー」全2種（各1,100円）

「ネックストラップ」全2種（各770円）

「ガラス爪切り」（550円）

「近況報告マグネット」全5種（各550円）

「のみすぎ注意守り」「負け知らず守り」「絶対よくなる守り」（各990円）

「ジェットストリーム」全2種（各2,750円）

「レントゲンなみんなの蓄光ステッカーセット」（660円）

「こんな時は!!ホログラムステッカーセット」（660円）

「絆創膏風フレークシール」（550円）

「ないぞういろいろホログラムフレークシール」（550円）

「蓄光ウォールステッカー」（1,650円）

「目を大切にウォールステッカー」（1,650円）

「そのままかざれる！B4ポスター」全5種（各660円）

「レイヤーアクリルスタンド」全5種（各770円）

「シャカシャカキーホルダー」全2種（各990円）

「メタルクリアファイル」全2種（各440円）

「クリアファイル」全2種（各385円）

「パタパタメモ」全2種（各550円）

「スマホに貼れるサイズのステッカー」全15種（各330円）

「マシュマロ缶」（2,376円）

「ナースなビーズストラップ」全3種（各1,650円）

「臓器磁器」全3種（各2,200円）

「ナースなみんなのおしごと缶バッジ inカプセル」全8種（1回300円）

「ナースなみんなのアクリルスタンド inカプセル」全9種（1回400円）

「ないぞういろいろマスコット」全9種（くじ1回990円）

「ちいかわマーケット」では、税込1,100円購入ごとに「ないぞういろいろホログラムステッカー」（全9種）をランダムで1枚プレゼント。また、「ちいかわマーケット」と「ちいかわらんど」では、税込8,800円以上の購入で「ぬいぐるみおかおバッジ」（全8種）をランダムで1個プレゼントする。いずれもなくなり次第終了となる。

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