グレイ- パーカー- サービスは、「ちいかわ」のグッズシリーズ「ちいかわクリニック」第一弾アイテムを、11月27日よりちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」ほかにて販売開始する。
第1弾ラインナップ
- 「おだいじにね。マスコット」全12種
ナースなちいかわ、ナースなハチワレ、ナースなうさぎ、ナースなモモンガ、ナースなくりまんじゅう、ナースなラッコ、ナースなシーサー、ナースな古本屋、ナースなあのこ：各1,980円
ナースなカブトムシ：1,650円
ナースなオデ、ナースなポシェットの鎧さん：各1,870円
- 「われわれにおまかせください。マスコット」全2種（各1,980円）
- ウイルスなオデのミニミニマスコット3個セット（1,980円）
- バイキンなゴブリンのミニマスコット2個セット（2,420円）
- レントゲンなクリアポーチ（1,430円）
- おくすり袋風なポーチ（1,980円）
- 視力検査なデイリーユーストート（3,850円）
ナースなみんなのショルダーポケットポーチ（2,970円）
トレーディングつながる！ミニケース（全10種／単品各330円／BOX2,640円）
トレーディングポスター風きらきらカード（全8種／単品各330円／BOX3,300円）
- 「ちいかわクリニック おくすりになっちゃったポーチ」全3種（各1,650円）
- 「マルチケース」（3,300円）
- 「視力検査なデイリーユーストート」（3,850円）
- 「ナースなみんなのショルダーポケットポーチ」（2,970円）
- 「2サイズ巾着セット」（2,530円）
- 「ミニバスタオル」（2,750円）
- 「フェイスタオル（ネバーギブアップぼっちゃり）」（2,200円）
- 「ハンドタオル」全3種（各770円）
- 「4枚入りマイナンバーカードケース」全2種（各550円）
- 「ナースなみんなのアクリルバインダー付きメモ」（1,210円）
- 「お薬手帳＆診察券カバー」全2種（各1,100円）
- 「ネックストラップ」全2種（各770円）
- 「ガラス爪切り」（550円）
- 「近況報告マグネット」全5種（各550円）
- 「のみすぎ注意守り」「負け知らず守り」「絶対よくなる守り」（各990円）
- 「ジェットストリーム」全2種（各2,750円）
- 「レントゲンなみんなの蓄光ステッカーセット」（660円）
- 「こんな時は!!ホログラムステッカーセット」（660円）
- 「絆創膏風フレークシール」（550円）
- 「ないぞういろいろホログラムフレークシール」（550円）
- 「蓄光ウォールステッカー」（1,650円）
- 「目を大切にウォールステッカー」（1,650円）
- 「そのままかざれる！B4ポスター」全5種（各660円）
- 「レイヤーアクリルスタンド」全5種（各770円）
- 「シャカシャカキーホルダー」全2種（各990円）
- 「メタルクリアファイル」全2種（各440円）
- 「クリアファイル」全2種（各385円）
- 「パタパタメモ」全2種（各550円）
- 「スマホに貼れるサイズのステッカー」全15種（各330円）
- 「マシュマロ缶」（2,376円）
- 「ナースなビーズストラップ」全3種（各1,650円）
- 「臓器磁器」全3種（各2,200円）
- 「ナースなみんなのおしごと缶バッジ inカプセル」全8種（1回300円）
- 「ナースなみんなのアクリルスタンド inカプセル」全9種（1回400円）
- 「ないぞういろいろマスコット」全9種（くじ1回990円）
「ちいかわマーケット」では、税込1,100円購入ごとに「ないぞういろいろホログラムステッカー」（全9種）をランダムで1枚プレゼント。また、「ちいかわマーケット」と「ちいかわらんど」では、税込8,800円以上の購入で「ぬいぐるみおかおバッジ」（全8種）をランダムで1個プレゼントする。いずれもなくなり次第終了となる。
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