1996年に発売された携帯型育成玩具「たまごっち」が、2026年11月23日に30周年を迎える。これを記念して11月22日(EST)、米ニューヨーク・タイムズスクエアで『Tamagotchi Times Square Spectacular』が開催された。今回、オフィシャルレポートを紹介する。

ゆりやんレトリィバァ、NYで「たまごっち」30周年をお祝い

オープニングセレモニーには、バンダイ常務取締役チーフたまごっちオフィサーの辻太郎氏が、まめっち、みみっちとともに登壇。「まさかたまごっちの30才の誕生日を、このニューヨークのタイムズスクエアでやるなんて本当に信じられないことです」と喜びを語った。

さらに、「たまごっちたちは、笑ったり、泣いたり、病気になったり、うんちをしたり、小さくて、そして世話がやける子たちなのですが、これからの30年もぜひ皆さんにこのたまごっちたちを一緒に育て、(皆さんも一緒に)成長していただきたいなと思います」と、これからの30年に

続いて、まめっちの着ぐるみ帽子を被り、コートをたくさんのたまごっちアイテムでデコレーションしたゆりやんレトリィバァが登場。たまごっちファンのひとりとして、イベントに登壇できた喜びなどを語った。

ゆりやん「実は地元がNYCなので……」

30年間たまごっちを愛し続けているというゆりやんレトリィバァ。11月6日に東京で開催された国内イベントに登壇した際、辻氏に「私もNYのイベントに連れて行ってほしい!」と直談判したことで、今回の出演が実現した。

ニューヨークでのイベントに登壇した感想を「I can‘t believe it! Thank you so much! めっちゃ嬉しい!」と表現。さらに、「東京でのイベントにお邪魔させていただいた時に、ニューヨークでイベントがあると聞き『ぜひ私も行かせてくださいっ!』と言ったら本当に連れてきていただけるとは・・・!!」と喜んだ。

続けて、「たまごっちが子どもの頃から大好きで憧れていて、実は地元がNYCなので……奈良県吉野町。まさかこの憧れのNew York City, Times Square、憧れのたまごっちと一緒にお祝いに参加させていただけて本当にThank you so much from the bottom of my heart!(心の底から本当にありがとうございます!)」と語り、観客の笑いを誘い会場は大いに盛り上がった。

タイムズスクエアで感極まる場面も

世界屈指のエンターテインメントの街であるタイムズスクエアでイベントが開催されることについて、ゆりやんは「アメリカに憧れて、スーパースターになろうと思い(アメリカに)引っ越してきたんですけど、このような、世界のタイムズスクエアでお祝い……」と、感極まって言葉を詰まらせる場面も。

「すいません、感動して…‥尊敬する思いです!たまごっち様」と語った後には、お馴染みの顔芸を披露し、会場を笑いに包んだ。

幼少期からたまごっちをお世話してきたというゆりやんは、たまごっちの魅力について聞かれると、「Do you know where Tamagotchi is? Tamagotchi is in your heart!」とコメント。「たまごっちは、あなたの心の中にいるのよ!」と世界中のたまごっちファンに呼びかけた。

「Are you ready, New York?」テープカットでイベント開幕

セレモニー終盤には、たまごっち30周年を祝うイベントの開幕を告げるテープカットも実施された。辻氏からテープカットを依頼されたゆりやんは「嬉しいですっ!!光栄です!おめでとうございます!」と快諾。「Are you ready, New York? Tamagotchi Times Square Spectacular, is now OPEN!!!!!」とニューヨークの街へ呼びかけ、テープに入鋏した。

セレモニー終了後には、ゆりやん、辻氏、まめっち、みみっちが、会場周辺で入場を待つファンをお出迎え。ゆりやんが英語と軽快なダンスでファンと交流する姿も見られた。

タイムズスクエアを「たまごっち」が大規模スクリーンジャック

POP UPイベントでは、歴代たまごっちデバイスの展示や「Tamagotchi Paradise」の試遊コーナー、まめっち・みみっちとのグリーティング、30周年を祝う巨大ケーキ型モニュメントなどを展開した。

さらに19時(EST)からは、タイムズスクエアで大規模なスクリーンジャックを実施。スクリーンには、ごっちUFOがタイムズスクエアに上陸する様子や、歴代たまごっちデバイスのプレイバック、たまごっちたちのアピールタイム、お祝いのケーキを用意する映像などが映し出された。

周辺には多くのたまごっちファンが集結。お気に入りのたまごっちデバイスやグッズを身につけ、タイムズスクエアを彩るたまごっちたちをスマートフォンで撮影したり、バースデーソングやたまごっちコールで30周年を祝ったりする姿が見られた。

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