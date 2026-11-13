伝説の青ジャージを再び身にまとい、50代の岡村隆史が挑んだシリーズ最長484日間の密着。その道のりには、撮影初日のアキレス腱断裂という大きな試練があった――。フジテレビ系バラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ!』誕生30周年を記念し、名物企画「岡村隆史のオファーが来ました」シリーズ最新作『めちゃ×2メチャってるッ!』が、12月5日(18:30～23:10 ※一部地域除く)に地上波で初放送される。

シリーズ最長484日間の密着 岡村隆史が50代で挑んだ大舞台

1996年から2018年まで放送され、『めちゃイケ』の愛称で親しまれた『めちゃ×2イケてるッ!』。その名物企画「岡村隆史のオファーが来ました」は、岡村が様々なジャンルのスターから届く難題に全力で挑戦する姿を、笑いと感動を交えて描いてきた。

1997年、当時27歳だった岡村がSMAPのライブに乱入したのを皮切りに、フルマラソン、競馬、テニス、ボクシング、ゴルフ、歌舞伎、ミュージカルなど多彩なジャンルに挑戦。そのひたむきな努力が数々の名場面を生んできた。

16回目となる今回は、50代に突入した岡村が新たな挑戦に臨む。『めちゃイケ』の生みの親である総監督・片岡飛鳥氏と吉本興業がタッグを組み、シリーズ最長となる484日間の密着撮影を敢行。足掛け3年にわたる撮影を通して、岡村の「芸人としての現在地」を描く長編ドキュメントバラエティとなっている。

今回のオファー主は、JO1、INI、DXTEENが所属するLAPONE ENTERTAINMENTと、ME:I、IS:SUEが所属するLAPONE GIRLS。岡村はJO1やINIが誕生したオーディション番組の司会を務め、彼らの成長を見守ってきた。

そんな岡村が、東京ドームで開催された大型イベント『LAPOSTA 2025』の舞台に立つまでを追う。

初日にアキレス腱断裂…プロジェクト中止の危機も

物語は2023年10月にさかのぼる。『めちゃイケ』終了から5年がたち、当時53歳だった岡村は、家族とともに穏やかな生活を送っていた。

そんな岡村を再び“覚醒”させるプロジェクトが、かつての戦友・江頭2:50の突然の襲撃によって幕を開ける。

岡村を待ち受けていたのは、ニューヨーク、レインボー、コットン、鬼越トマホーク、オダウエダという人気芸人たちによる“MM団”。子供の頃に「オファーシリーズ」を見て育ち、岡村に憧れてきた彼らは、フランス発祥のエクストリームスポーツ「パルクール」によって、岡村を心身ともに鍛え直そうとする。

ところが、撮影初日に岡村がアキレス腱を断裂。撮影どころか、プロジェクトそのものの中止も危ぶまれる事態に陥ってしまう。

それでも制作チームはカメラを止めず、診察室や病院のベッド、家族と暮らす自宅でも密着を継続。岡村も諦めることなく、手術やリハビリ、トレーニングを重ね、長い闘いの末に復活を果たす。

そして当初の予定から1年遅れでスタートラインに立った岡村は、フジテレビの倉庫から見つけ出した“伝説の青ジャージ”に身を包み、相方・矢部浩之とともにお台場の砂浜へ。過去15回にわたって繰り広げられてきた「オファーシリーズ」おなじみの光景がよみがえる。

いよいよLAPONE側からオファーを受けた岡村は、JO1やINIら、約30歳年下の若者たちとの激しいダンスバトルに挑む。最終的に迎えた大舞台は、5万人の観客が集まった東京ドーム。果たして岡村は、16回目の奇跡を起こすことができるのか。

なお、今回の地上波スペシャルは、2025年にFODで配信された全12エピソードをベースに、2026年の岡村の姿を新たに撮影。時系列を再構成した内容となっている。

【編集部MEMO】

岡村隆史

1970年7月3日生まれ、大阪府出身。1990年に矢部浩之とお笑いコンビ・ナインティナインを結成。吉本興業の養成所・NSC大阪校9期生。『めちゃ×2イケてるッ!』『ぐるぐるナインティナイン』などの人気バラエティ番組に出演し、俳優としても映画『無問題』シリーズなどで活躍。ダンスを得意とし、『めちゃイケ』の名物企画「岡村隆史のオファーが来ました」では、様々なアーティストとの共演を実現してきた。

(C)短い人で1年6ヶ月、長い人で3年間「メチャっていた」製作委員会