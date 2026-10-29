「拳銃を持った警察官に囲まれた」――神田愛花が、きょう29日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『くりぃむトーク!超体験!?グランプリ』(毎週木曜23:00～)に出演。夫・日村勇紀とのアメリカ旅行中に起きた恐怖体験を明かす。さらに、ハライチ・澤部佑は、元公安警察官の意外な素顔を目撃したエピソードを披露する。

神田愛花＆日村勇紀夫妻、アメリカ旅行で恐怖体験

同番組は、MCのくりぃむしちゅー(上田晋也・有田哲平)のもと、芸人やタレントらが実際に体験した「まさかの事件」「ありえない偶然」「ちょっとした奇跡」などのエピソードを持ち寄るトークバラエティ。

今回は、神田のほか、澤部佑(ハライチ)、平子祐希(アルコ＆ピース)、森泉、山添寛(相席スタート)、ユーキ(超特急)、akane、紅しょうが(熊元プロレス・稲田美紀)が登場。さらに「聞きたいゲスト」としてディーン・フジオカも参加し、「警察」「家族」「不思議な話」などをテーマにトークを繰り広げる。

神田が披露するのは、夫の日村とともに過ごす日常の中で起きた驚きの出来事。夫婦でアメリカを旅行した際、なんと拳銃を手にした警察官たちに囲まれてしまったという。一体、夫妻の身に何が起きたのか。

さらに、日村と結婚する前、交際していることを週刊誌にスクープされた当時の思い出も告白。神田ならではの独特の語り口に、上田と有田が次々とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれる。

澤部佑、元公安警察官の驚きの素顔を目撃

一方、澤部は、ある番組で元公安警察官と共演した際に目撃した、意外な素顔について語る。

また、山添は、しつこく追いかけてくるパパラッチを相手に繰り広げたカーチェイスの一部始終を披露。森泉は、アメリカ人の母親が幼い頃に入れてくれたコーヒーに隠された衝撃の事実を明かす。

さらに、ディーンは南の島で出会った“霊能力者”に肩の治療を受けた際の不可思議な出来事を紹介。ユーキは、東京・恵比寿の街を歩いている時、上空に巨大な生物が飛んでいるのを目撃したという驚きの体験を語る。

【編集部MEMO】

神田愛花

1980年5月29日生まれ、神奈川県出身。学習院大学理学部卒業後、2003年にNHKにアナウンサーとして入局。『NHKニュース7』『爆笑オンエアバトル』などを担当し、2012年に退局。フリーアナウンサーに転身後は、情報番組やバラエティなどで幅広く活動。現在はフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』でMCを務める。2018年にバナナマン・日村勇紀と結婚。

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