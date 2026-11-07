バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「銀魂 めじるしアクセサリー3 ～身に着けている物で趣味が大体分かる～」を2026年11月第2週より発売します。全5種で価格は300円。

2026年11月第2週発売「銀魂 めじるしアクセサリー3 ～身に着けている物で趣味が大体分かる～」(全5種・300円)

「銀魂 めじるしアクセサリー～身に着けている物で趣味が大体分かる～」シリーズに第3弾が登場します。

今回は坂田銀時（猫）やマヨラー星の王子、ジャスタウェイ、長谷川泰三（マダオ）など、これまで以上に銀魂らしさ全開の尖ったラインナップを展開しています。

作品を知る人なら思わずニヤリとしてしまうモチーフがそろっており、「なぜそれを選んだ!?」と言いたくなる絶妙なチョイスも見どころです。

傘やペットボトル、ポーチなどに取り付ければ目印として活躍するだけでなく、わかる人にはわかる“銀魂好きアピール”も可能。さりげなく身に着けながら、作品への愛を共有できるファン必携のアイテムとなっています。

発売情報

バンダイ

銀魂 めじるしアクセサリー3 ～身に着けている物で趣味が大体分かる～

2026年11月第2週

全5種

300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

坂田銀時(猫)

『かぶき町野良猫篇』で登場した猫化した銀時をモチーフに採用。特徴的な白い毛並みや半目気味の表情が再現されており、一目で銀時と分かる絶妙なデザインに仕上がっています。

約2.7cmのコンパクトなサイズながら、気だるげな表情までしっかり再現されており、銀さん推しなら思わず手に入れたくなるアイテムです。

定春

巨大な体で万事屋メンバーを振り回しながらも愛され続ける定春を立体化。白い毛並みや赤い首輪など、シンプルながら特徴をしっかり押さえた再現度の高いアイテムとなっています。 万事屋のマスコット的存在である定春をいつでも持ち歩けるのが魅力です。傘やバッグに付ければ、まるで定春と一緒にお出かけしている気分を楽しめます。

マヨラー星の王子

遠目にはマヨネーズ、その正体は土方十四郎。一部の土方推しから熱烈な支持を受けている「マヨラー星の王子」の姿を再現したチャームです。

マヨネーズの容器からひょっこり顔をのぞかせる姿は愛らしく、それでいて土方の並々ならぬマヨネーズ愛も伝わってくるような仕上がりとなっています。

ジャスタウェイ

それ以上でもそれ以下でもない「ジャスタウェイ」がラインナップ。銀魂を知らない人には謎のマスコットですが、ファンには説明不要の存在です。

労働意欲を削がれそうな顔や独特なシルエットまで再現されており、これを身に着ければ銀魂好きの間で緊張感が走ること間違いなし。

長谷川泰三(マダオ)

銀魂を代表するまるでダメなオッサン"マダオ"こと長谷川泰三を、段ボールハウスごと再現しています。 おなじみの段ボールハウス付きという再現度で、銀魂読者なら二度見してしまうこと間違いありません。

SNSでの反響

「さ、定春だと！？」

「マヨラー星の王子の回大好きすぎるからどうしても欲しいんだ」

「ジャスタウェイ欲しすぎるんだけどwww」