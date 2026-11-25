NIPPON OPEN実行委員会は11月7日・8日に、長野県富士見町の富士見パノラマリゾートにて、マウンテンバイク・ダウンヒルレース「NIPPON OPEN 2026 SUPPORTED BY SHIMANO」を開催した。

大会にはエリートからキッズ・ビギナーまで、目標の150名を上回る153名がエントリー。特に参加者の約半数を10代の若年層が占めるなど、18歳の全日本王者・土屋聖眞選手(SantaCruz KATO☆CYCLE)や、若き実力派・幾田悠雅選手(ASIA UNION TCS/輪娯館/FOX)に続く次世代ライダーの層の厚さが際立つ大会となった。

0.498秒差の接戦を制して優勝した土屋聖眞選手の決勝ラン(Photo by SIMADAX)

熱戦の舞台となったのは、オーガナイザーの九島勇気氏と櫻井孝太氏が約1カ月かけて造成した大会専用コース。コース全体の約40%が、「ライダーたちに最高の舞台を走ってほしい」という熱い思いで切り開いた新設エリアとなる。

注目のエリート男子クラスには、ニュージーランドから世界トップクラスのブルック・マクドナルド選手がゲスト参戦し、全日本選手権男子エリート初制覇やMTBアジア選手権ジュニア優勝など今季圧倒的な強さを誇る土屋聖眞選手、実力者の幾田悠雅選手ら日本勢が迎え撃った。

ニュージーランドから参戦したブルック・マクドナルド選手の決勝ラン(Photo by SIMADAX)

レースは前日のシーディングランで幾田選手が2分08秒072のトップタイムを記録して好調さを見せたが、決勝では前日トップを逃した土屋選手が自身のタイムを大幅に更新する2分06秒281のスーパーラップを叩き出して逆転優勝を果たした。2位の幾田選手とのわずか0.498秒差の接戦を制し、3位のマクドナルド選手には1.861秒差をつけた。

土屋選手は「前日のシーディングでは1番タイムをマークできなく悔しかった。決勝ではうまくまとめることができ、ブルック・マクドナルド選手に勝てたことは本当に嬉しいです」とコメントしている。

会場のブースエリアでは最新バイクの試乗・展示会やサイン会、抽選会なども同時開催。主催者によると、参加者からは「ダウンヒルレースがこんなにも面白いとは思わなかった。来年からはレースにもっと参戦してみたい」「終始お祭りムードで楽しめた」といった声が寄せられたという。