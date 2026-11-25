ZENB JAPANはこのほど、LINEヤフーが運営するギフトサービス「LINEギフト」への出店を開始した。これを記念し、12月25日まで全商品が10%OFFとなるオープン記念セールを実施している。

ZENB LINE ギフト

同社は、世の中の健康意識の高まりを受け、「ギフトにおいてもヘルシーで相手のカラダを思いやる商品の選択肢を提案していきたい」という想いから、このほど、ソーシャルギフトの代表的なマーケットである LINE ギフトに出店することに。誕生日や日頃のちょっとしたお返しなど、さまざまなシーンで気軽に利用できるよう、ポスト投函可能な「ゆうパケットギフト商品」も展開している。

なお、これを記念して、11月18日～12月25日17時までの期間中、ZENB LINE ギフト店内で販売する全商品が10%OFFになるオープン記念セールを開催している。

商品の一例を紹介する。

ZENB まるごと野菜のスープギフト 3種3袋

価格は1,860円、オープン記念価格は1,674円。

ZENB LINE ギフト「ZENB まるごと野菜のスープギフト 3種3袋」(通常価格1,860円)

ZENB 豆 100%麺 ゼンブヌードル 丸麺 2袋(8食)

価格は2,520 円、オープン記念価格は2,268円。

ZENB LINE ギフト「ZENB 豆 100%麺 ゼンブヌードル 丸麺 2袋(8食)」(通常価格2,520円)

ZENB 豆からうまれた ほろ甘スナック ゼンブハッピー3種3袋

価格は1,380円、オープン記念価格は1,242円。

ZENB LINE ギフト「ZENB 豆からうまれた ほろ甘スナック ゼンブハッピー3種 3袋」(通常価格1,242円)

※価格は全て税・送料込み。