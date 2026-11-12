Mizkanは11月10日、味ぽん生誕祭『ぽんまつりFES 2026』を味ぽん公式Xにて開催。同日より、全50種類のオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施している。

今年で3年目となった「ぽんまつり」では、初のアンバサダーとしてDA PUMPが就任し、TVCMなどでおなじみの「ミツカン 味ぽん♪」というサウンドロゴをベースにしたオリジナルのぽんまつりソングとダンスを制作。当日は、“DA ぽんP(ダ・ポンプ)”として『ぽんまつりFES 2026』を盛り上げた。

また、合計540名にオリジナルグッズが当たる「味ぽん愛を、歌おう!響き合おう!『ぽんまつりFES 2026』キャンペーン」も開催。11月10日～13日までの4日間、フェスのタイムテーブルのように日替わりでテーマごとに「ぽんまつりグッズ」が味ぽん公式X(@ajipon_mizkan)に登場。味ぽんらしい遊び心を詰め込んだ全50種類のアイテムが、合計540名に当たる。

応募期間は11月10日11時10分から12月31日23時59分まで。景品は11月10日から13日まで日替わりで追加される。「味ぽん」公式Xアカウント(@ajipon_mizkan)をフォローの上、特設サイトで欲しいグッズの応募ボタンを押し、表示された指定ハッシュタグやURLを変更せずにXに投稿。複数の景品に応募できる。同じ景品にも期間中は繰り返し応募できるが、応募口数は1日1口まで。なお、アカウントが非公開の場合は参加できないため、必ず自身のアカウントを公開にした状態で参加のこと。

『ぽんまつりFES 2026』のグッズのラインアップは以下のとおり。

DAY 1【STAGE P(PLAY) 味ぽん愛を、掻き鳴らせ。】

(左)ギタぽん、(右)ぽんライト

スぽーツタオル

「ギタぽん」(約W333×H1030mm)全1種・・・1名

「ぽんライト」全1種・・・50名

「ロックぽんグラス」全3種・・・30名(各10名)

「スぽーツタオル」(約W200×H1100mm)全6種・・・60名(各10名)

「キーぽルダー」全6種・・・60名(各10名)

DAY 2【STAGE O(OUTFIT) 味ぽんで、キメちゃえ。】

コーチジャケッぽん

バケットハッぽん

「コーチジャケッぽん」全1種・・・1名

「バケットハッぽん」全3種・・・30名(各10名)

「ぽんバッチ」全6種・・・60名(各10名)

「ぽんフェスT」全6種・・・60名(各10名)

DAY 3【STAGE N(NOW GO) 味ぽんと、どこでも好きな場所へ。】

アウトドアラグマッぽん

折りたたみぽんチェア

「アウトドアラグマッぽん」(約W1000×H2000mm)全1種…1名

「ぽんまつりラベル味ぽん」全1種…50名

「ペットぽトルカバー」全3種…30名(各10名)

「折りたたみぽんチェア」全3種…15名(各5名)

「P(ぽん)Cステッカー」3種/セット 全6パターン・・・60名(各10名)

DAY 4【STAGE ! 味ぽんを、味わいつくせ。】

味ぽんオールスターズ