Mizkanは11月10日、味ぽん生誕祭『ぽんまつりFES 2026』を味ぽん公式Xにて開催。同日より、全50種類のオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施している。
今年で3年目となった「ぽんまつり」では、初のアンバサダーとしてDA PUMPが就任し、TVCMなどでおなじみの「ミツカン 味ぽん♪」というサウンドロゴをベースにしたオリジナルのぽんまつりソングとダンスを制作。当日は、“DA ぽんP(ダ・ポンプ)”として『ぽんまつりFES 2026』を盛り上げた。
また、合計540名にオリジナルグッズが当たる「味ぽん愛を、歌おう!響き合おう!『ぽんまつりFES 2026』キャンペーン」も開催。11月10日～13日までの4日間、フェスのタイムテーブルのように日替わりでテーマごとに「ぽんまつりグッズ」が味ぽん公式X(@ajipon_mizkan)に登場。味ぽんらしい遊び心を詰め込んだ全50種類のアイテムが、合計540名に当たる。
応募期間は11月10日11時10分から12月31日23時59分まで。景品は11月10日から13日まで日替わりで追加される。「味ぽん」公式Xアカウント(@ajipon_mizkan)をフォローの上、特設サイトで欲しいグッズの応募ボタンを押し、表示された指定ハッシュタグやURLを変更せずにXに投稿。複数の景品に応募できる。同じ景品にも期間中は繰り返し応募できるが、応募口数は1日1口まで。なお、アカウントが非公開の場合は参加できないため、必ず自身のアカウントを公開にした状態で参加のこと。
『ぽんまつりFES 2026』のグッズのラインアップは以下のとおり。
DAY 1【STAGE P(PLAY) 味ぽん愛を、掻き鳴らせ。】
- 「ギタぽん」(約W333×H1030mm)全1種・・・1名
- 「ぽんライト」全1種・・・50名
- 「ロックぽんグラス」全3種・・・30名(各10名)
- 「スぽーツタオル」(約W200×H1100mm)全6種・・・60名(各10名)
- 「キーぽルダー」全6種・・・60名(各10名)
DAY 2【STAGE O(OUTFIT) 味ぽんで、キメちゃえ。】
- 「コーチジャケッぽん」全1種・・・1名
- 「バケットハッぽん」全3種・・・30名(各10名)
- 「ぽんバッチ」全6種・・・60名(各10名)
- 「ぽんフェスT」全6種・・・60名(各10名)
DAY 3【STAGE N(NOW GO) 味ぽんと、どこでも好きな場所へ。】
- 「アウトドアラグマッぽん」(約W1000×H2000mm)全1種…1名
- 「ぽんまつりラベル味ぽん」全1種…50名
- 「ペットぽトルカバー」全3種…30名(各10名)
- 「折りたたみぽんチェア」全3種…15名(各5名)
- 「P(ぽん)Cステッカー」3種/セット 全6パターン・・・60名(各10名)
DAY 4【STAGE ! 味ぽんを、味わいつくせ。】
- 「味ぽんオールスターズ」(家庭用ボトル全容量帯セット 150ml、190ml、360ml、500ml、600ml、800ml、1L、1.8L 各1本ずつ) ・・・12名
- 「味ぽんご当地ツアーセット」(宇都宮餃子、北海道バタぽん、大阪粉もんソース 各1本ずつ)・・・10名
- 「ザ・味ぽんカルテット」(味ぽん360ml、味ぽんMILD360ml、味ぽんストロング360ml、無限さっぱりスパイスby 味ぽん 各1本ずつ)・・・10名