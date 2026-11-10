グレイ・パーカー・サービスは11月1日、「ちいかわ」デザインを施したオリジナル自動販売機の設置を、名古屋駅直結の商業施設「KITTE名古屋」で開始した。

同自動販売機では、アクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」や、トレーディングフィギュアブランド「GPSBOX」の商品を販売。ちいかわの世界観をデザインした特別仕様の自動販売機で、買い物や観光の合間に気軽に商品を購入できる。

設置場所はKITTE名古屋地下1階。利用時間は施設営業時間に準ずる。なお、取り扱い商品は時期や在庫状況によって変更となる場合がある。

「GPSBOX」シリーズの商品を展開

「GPSBOX」は、グレイ・パーカー・サービスが展開するトレーディングフィギュアブランド。キャラクターのかわいらしさを活かしながら、リアルな造形表現を追求した商品を展開している。

自動販売機では、

ちいかわ GPSBOX ちいかわだらけフィギュア（全6種）

ちいかわ GPSBOX ハチワレだらけフィギュア（全6種）

ちいかわ GPSBOX うさぎだらけフィギュア（全6種）

ちいかわ GPSBOX モモンガだらけフィギュア（全6種）

を販売する予定。

「Kiramekko」のぬいぐるみもラインアップ

あわせて販売される「Kiramekko」は、キラキラと輝く瞳が特徴のアクセサリーぬいぐるみブランド。バッグやポーチなどに付けて持ち歩けるデザインとなっている。

今回のラインアップには、

ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）

ちいかわ×サンリオキャラクターズ Kiramekko（全6種）

mofusand Kiramekko Nordic Kittens（全3種）

ちいかわ Chiikawa Baby Kiramekko（全8種）

を用意している。

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