ビデオリサーチは、7月度の「CM露出タレントランキング」をまとめた。前月からCM露出秒数を比較した「急上昇部門」では吉沢亮が1位となり、HANAが2位、八木莉可子が3位に入った。一方、「トータル部門」では今田美桜が首位を獲得した。

吉沢亮 撮影：蔦野裕

吉沢亮、「マクドナルド」「リポビタンD」などに出演

「CM露出タレントランキング」は、1カ月間にテレビCMへ出演したタレントを露出秒数を集計したもの。今回の急上昇部門で1位となった吉沢亮は、トータル部門でも6位にランクインした。

吉沢は「日本マクドナルド マクドナルド」や「大正製薬 リポビタンD」「東宝 キングダム魂の決戦」などのCMに出演。7月に大きく露出を伸ばした。

2位には、7人組ガールズグループのHANAがランクイン。「アマゾンジャパン アマゾンプライム案内」をはじめ、「ソニーミュージックエンタテインメント ソニーミュージック CD案内」「講談社 出版案内」に出演した。

3位は、トータル部門でも14位に入った八木莉可子。「レバテック」「ファミリーマート」「兵庫県手延素麺協同組合 揖保乃糸 素麺 冷麦」などのCMで露出を増やした。

4位は仲間由紀恵、5位は渡辺えり。さらに14位には「リクルート Hot Pepper Beauty」「サントリー」「エバラ食品 エバラ 黄金の味」などに出演する桜田ひより、18位には「ファンケル」「メガネトップ 眼鏡市場」「キリンビール キリン キリングッドエール」に出演するMrs. GREEN APPLEが入った。

今田美桜は5月1位、6月2位から再び首位

一方、7月のCM露出秒数を集計した「トータル部門」では、今田美桜が1位となった。今田は5月に1位、6月に2位と高順位が続いており、再び首位に立った。

「Indeed タウンワーク」をはじめ、「ジョンソン＆ジョンソン J＆J ワンデーアキュビューオアシスMAX」「日本宝くじ協会 サマージャンボプレミアム／サマージャンボ／サマージャンボ宝くじ案内」などに出演している。

2位は前月3位からランクアップした永尾柚乃。「明治 プロビオヨーグルトR-1」や「ソフトバンク 海外データ放題／ペイトク2」「花王 サクセス薬用シャンプー」などに出演した。

3位は前月5位から順位を上げた綾瀬はるか。「マツダ CX-5」「ユニクロ」「三菱ケミカルグループ」などのCMに出演している。4位は上戸彩、5位は石原さとみとなった。

そのほか、8位の町田啓太は「BOAT RACE振興会」「日本マクドナルド マクドナルド」「P＆Gジャパン ファブリーズトイレ用消臭剤」など、12位の櫻井翔は「チューリッヒ保険 スーパー自動車保険」「セブンイレブン」「Indeed リクナビNEXT」などに出演。

13位の菜々緒は、「リクルート カーセンサー製品」「ケイディーディーアイ」「エスエス製薬 イブA錠」などのCMに出演した。