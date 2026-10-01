ビデオリサーチは、8月度の「CM露出タレントランキング」をまとめた。前月からCM露出秒数を比較した「急上昇部門」では吉田晴登が1位となり、アバンギャルディが2位、安斉星来が3位に入った。一方、「トータル部門」では今田美桜が首位を獲得した。

「CM露出タレントランキング」は、1カ月間にテレビCMへ出演したタレントを露出秒数の多い順に順位付けしたもの。今回は2026年8月1日～31日を集計期間とし、関東地区民放5局(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ)を対象に集計している。

吉田晴登

吉田晴登、BOAT RACE振興会CMで急上昇1位

前月からのCM露出秒数の増加を比較した「急上昇部門」で1位となった吉田は「BOAT RACE振興会」のCMに出演している。

2位はアバンギャルディ。「リクルート カーセンサー製品」「ACジャパン」「日本ハム 中華名菜」などに出演し、トータル部門でも16位に入った。

3位は安斉星来。「BOAT RACE振興会」「日本モーターボート競走会」「東宝 うるわしの宵の月」などに出演し、トータル部門では13位だった。

4位には大谷翔平選手、5位には芦田愛菜がランクイン。以下、6位・堺雅人、7位・秋山竜次、8位・杏、9位・間宮祥太朗、10位・中島歩と続いた。

中島は「P＆Gジャパン アリエールジェル」「芝浦機械」「旭化成」などのCMに出演。そのほか、同率15位には加藤あい、杏花、JISOO、YURIが並び、JISOOとYURIは「日本マクドナルド マクドナルド」のCMに出演している。

今田美桜、直近半年間で2位以上をキープ

8月のCM露出秒数を集計した「トータル部門」では、今田美桜が34,470秒で1位に。直近半年間、2位以上をキープする強さを見せた。

今田は「ジョンソン＆ジョンソン J＆J ワンデーアキュビューオアシスMAX」をはじめ、「Indeed タウンワーク」「SCSK」などのCMに出演している。

2位は29,145秒の町田啓太。「BOAT RACE振興会」「東急リバブル」「日本マクドナルド マクドナルド」などに出演した。

3位は25,140秒の菜々緒で、「リクルート カーセンサー製品」「ケイディーディーアイ」「エスエス製薬 イブA錠／イブクイック頭痛薬DX」などに出演。4位は25,125秒の堺雅人、5位は24,315秒の綾瀬はるかとなった。

6位以下は、永尾柚乃、大谷翔平選手、妻夫木聡、上戸彩、賀来賢人の順でトップ10入り。賀来は「レバテック」「花王 アタックZEROパーフェクトスティック」「アマゾンジャパン アマゾンプライムビデオ」などに出演している。

また、12位のヒコロヒーは「ローソン」「リクルート じゃらん製品」「花王 アタックZEROパーフェクトスティック」など、15位の櫻井翔は「チューリッヒ保険 スーパー自動車保険」「Indeed リクナビNEXT」「三井住友銀行」などのCMに出演した。