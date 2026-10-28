ビデオリサーチは、9月度の「CM露出タレントランキング」をまとめた。前月からCM露出秒数を比較した「急上昇部門」では吉岡里帆が1位に。「トータル部門」では妻夫木聡が首位を獲得した。

「CM露出タレントランキング」は、1カ月間にテレビCMへ出演したタレントを露出秒数の多い順に順位付けしたもの。今回は2026年9月1日～30日を集計期間とし、関東地区民放5局(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ)を対象に集計している。

吉岡里帆

吉岡里帆、トータル部門でも3位に

「急上昇部門」で1位となった吉岡は、「Indeed」「日本宝くじ協会」「ZOZO」のCMに出演。トータル部門でも3位に入った。

2位は、トータル部門で8位だった、あので「リクル－ト カ－センサ－製品」や「ACジャパン」「GFEST実行委員会」などに出演している。

3位は、トータル部門で9位だった飯尾和樹で、「サントリ－ DHA＆EPA＋セサミンEX/胡麻麦茶」「日本マクドナルド マクドナルド」に出演。

4位は木村拓哉、5位は山田孝之だった。

7位に木村拓哉、16位に香取慎吾

9月のCM露出秒数を集計した「トータル部門」で1位となった妻夫木聡は、「Indeed」をはじめ、「サッポロビール サッポロ 黒ラベル」や「日本マクドナルド マクドナルド」などに出演。

2位は今田美桜で、「Indeed タウンワ－ク」や「J＆J ワンデ－アキュビュ－オアシスMAX」「日本宝くじ協会 ハロウィンジャンボ宝くじ」などに出演。

3位は吉岡里帆、4位は綾瀬はるか、5位は菜々緒だった。

7位の木村拓哉は、「マンダム ギャツビー ム－ビングラバー」や「ロッテ プレミアムガ－ナ濃厚ショコラ/プレミアムガ－ナ濃厚生チョコレ－ト」「吉野家 牛丼チェーン」などに出演。

16位の香取慎吾は、「ペイトナー」や「日本マクドナルド マクドナルド」「AbemaTV HaRENO 奇跡の歯ブラシ」などに出演している。