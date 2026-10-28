ソニー・ミュージックエンタテインメント Echoesは、人気キャラクター・パペットスンスンの、自身初となるCDおよびアナログレコードを発売する。CDは2026年12月2日、アナログレコードは12月23日に発売。

パペットスンスン初のCD＆アナログレコードが発売

パペットスンスンは、パペットの国〈トゥーホック〉に暮らす6才のパペットで、日々の何気ない日常をムービーやイラストにしている。SNS総フォロワー数は約400万人、フジテレビ系『めざましテレビ』内ではショートムービー『パペットスンスン』も放送されている。

2025年にリリースされたデビュー曲「とてと」は、ストリーミング累計5,000万再生、ミュージックビデオは1,900万再生を突破している。

今回発売されるCDには「とてと」に加え、自身2曲目となる新曲「カラー」、「とてと」のRemix3曲を加えた全5曲を収録予定。12ページのブックレットにはミュージックビデオのビハインド写真などが掲載され、オリジナルステッカー2種も封入される。収録内容の詳細は後日発表予定。

12月23日に発売されるアナログレコードは完全生産限定盤。ブルーの12インチカラーバイナル仕様で、CDと同じ全5曲を収録予定となっている。ジャケット写真および収録楽曲はCDと共通となる。

CD/レコード発売情報

通常盤CD

通常盤CD『とてと』は2026年12月2日発売。価格は2,200円で、CDに12ページのブックレットとオリジナルステッカー2種が付属する。

CDの店舗特典は、Amazon.co.jpがジャケット絵柄のメガジャケ、応援店がジャケット絵柄のA4クリアファイルとなる。

完全生産限定盤 アナログレコード

完全生産限定盤のアナログレコード『とてと』は2026年12月23日発売。価格は4,200円で、12インチカラーバイナルと4ページのブックレットで構成される。

Amazon.co.jpの店舗特典として、ジャケット絵柄のメガジャケが用意される。