パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスン初の常設店舗「PUPPET SUNSUN STORE」が、この11月、東京と大阪にオープンします。東京・渋谷の渋谷ヒカリエ内ShinQsには11月20日、大阪・梅田のルクア サウスには11月24日(※11月18日～23日はプレオープン期間)にオープンします。

今回、11月20日のグランドオープン前に、「渋谷ヒカリエ内ShinQs店」にてメディア向けの先行内覧会が開催。気になるストア限定アイテムをチェックしてきました!

「PUPPET SUNSUN STORE」渋谷ヒカリエ内ShinQs店、注目のアイテムは?

スンスンたちが暮らす<トゥーホック>を感じられる店内

「パペットスンスン」は、パペットの国<トゥーホック>に住む6才のパペット「スンスン」と仲間たちがくり広げる、何気ない日常を描いた作品です。SNSで大きな話題になり、現在はフジテレビ系列「めざましテレビ」内にて毎週水曜7:38ごろにショートムービーが放送されています。

ストアでは、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの新作をはじめオリジナルアイテムを100点以上展開。店内は、スンスンたちが暮らす<トゥーホック>の豊かな自然が感じられる空間に仕上げているそう。

スンスンと友達のノンノンが遊んでいる花畑をモチーフにした大きなお花が並んでいたり、スンスンたちのムービーが流れるカラフルなテレビが置かれていたり……スンスンファンの筆者としては、いつも見ているスンスンの世界に入り込んだような気分に。買い物を楽しみつつ、スンスンの世界観も楽しめます。

新作&ストア限定アイテムをチェック!

「PUPPET SUNSUN STORE」には、新作アイテムやストア限定アイテムがずらり。なかでもマイナビニュース編集部が気になるアイテムを紹介します。

新作のミニぬいぐるみが登場!

新作アイテムの「ミニぬいぐるみ」(スンスン・ノンノン、各3,520円)は、ショートムービーから飛び出してきたような、かわいいミニサイズのぬいぐるみ。お部屋に飾るのはもちろん、一緒にお出かけして写真を撮るのも楽しいサイズ感です。

パン好きのスンスンが考えたポップコーン

ストアの入口にあるスーベニアワゴンでは、期間限定アイテムを展開するそう。

オープン時からは「パペットスンスン オリジナルポップコーン」(各1,100円)を販売。フレーバーは塩パン味、クロワッサン味、メロンパン味と、パンが好きなスンスンが考えたというラインナップが揃います。

ポップコーンにはステッカー(全3種)がランダムで1点ずつ付属。また、ポップコーン商品のデザインをそのまま使用した「アクリルキーホルダー」(770円)も店舗限定で販売されます。

撮り下ろしビジュがかわいい! ストア限定アイテム

撮り下ろしのビジュアルを使用したアイテムも多数登場。ステッカーやポストカード、Tシャツといった雑貨やアパレルがストア限定アイテムとして登場します。

またお土産にもできそうなお煎餅とクッキーも要チェック。「お煎餅」(1,080円)には、「WA!」「FUWAA」「E-NE!」とスンスンの声が聴こえてきそうなプリントが。一方「クッキー」(1,080円)にはかわいらしいスンスンの顔がプリントされています。パッケージは、「PUPPET SUNSUN STORE」の店内を思い起こさせる、黄色いお花とスンスンやノンノンが一緒に映ったデザインです。

写真左 ストア限定「お煎餅」(1,080円)、写真右 ストア限定「クッキー」(1,080円)

「エコバッグ」(ホワイト・オレンジ、各1,650円)は、小さく折りたためる仕様。このエコバッグをはじめ、黄色いお花とスンスンたちの撮り下ろしビジュアルは、ぱっと明るい気分になれるものばかりです。

写真上 ストア限定「ランダムスクエアアクリルキーホルダー」(660円)、写真下「ランダムアクリルキーホルダー(パペットスンスン)」(550円)

ノベルティやショッパーもかわいい!

「PUPPET SUNSUN STORE」で3,000円以上購入すると、ノベルティとして「インスタントフォト風カード(全4種)」をランダムで1枚プレゼント。

また、ストア限定の「ショッパー」(330円)も購入可能です。

先行販売や新作アイテムも続々!

ほかにも、「PUPPET SUNSUN STORE」では新作アイテムや先行販売のアイテムをいち早くチェックできます。

編集部イチオシは、先行アイテム「つめつめ消しゴム」

特に編集部が気になったのは「パペットスンスン つめつめ消しゴム」(660円)。小さなボトルに好きなスンスンたちの消しゴムを選んで詰める、作る過程も楽しいアイテムです。

ボトルのカラーは青と黄色の2色で、消しゴムは12種類で様々な表情のスンスン・ノンノン・ゾンゾンのお顔や、立ち姿、パンやトマト、レモン、ロゴなど、カラフルなラインナップ。スンスンだけでも3種類のバリエーションがあるので、スンスンだらけのボトルにするのもあり、全員選ぶのもあり……。

悩みに悩み、10個の消しゴムをギュッと詰め込んで完成! ストアで先行販売とのことで、いち早く自分だけのボトルを作ることができます。

パペットスンスンの最新グッズが揃う常設店舗「PUPPET SUNSUN STORE」、東京の渋谷ヒカリエ内ShinQs店は11月20日、大阪の梅田 ルクア サウス店は11月24日(※11月18日～23日はプレオープン期間)にオープンします。

「PUPPET SUNSUN STORE」概要

東京・渋谷ヒカリエ内ShinQs店

オープン日：2026年11月20日

住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ内 ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE 2F

「PUPPET SUNSUN STORE」渋谷ヒカリエ内ShinQs店外観

大阪・梅田 ルクア サウス店

オープン日：2026年11月24日(※11月18日～23日はプレオープン期間)

住所：大阪市北区梅田3-1-1「LUCUA SOUTH」12F

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee