10月15日、東京・大手町のENEOS本社ビルにおいて、ENEOSグループ社員とその家族を対象としたスポーツ体験イベント「みんなで体験して、楽しんで、スポーツを応援しよう！」が開催された。

会場にはカヌー体験を楽しめるコーナーが設置されていたほか、カヌー競技の第一線で活躍する羽根田卓也選手とブレイキン界を代表するShigekix（半井重幸）選手によるトークセッションや、Shigekix選手によるデモンストレーションなども実施。またENEOSリニューアブル・エナジー株式会社との共催で秋田物産展「秋田んめぇもんフェスタ」も行われ、多くの来場者で賑わっていた。

メダリストがビジネスや教育の視点でスポーツを語る

ENEOSホールディングスは、日本のスポーツ界が抱えるさまざまな課題の解決を後押しし、スポーツを通じた「活力ある未来づくり」に貢献するため、国内スポーツ団体の支援プロジェクトを展開している。

活動内容は、イベントを通じた競技の認知拡大や次世代育成、安心してスポーツを楽しめる環境の整備など。2023年から2025年までの3年間では約100の企画を実施し、多くの人がスポーツに触れられる機会を創出してきた。今回のイベントも、その一環として開催されたものだ。

会場にはカヌーの室内トレーニング用マシン（カヌーエルゴメーター）が用意されており、日本カヌー連盟のスタッフの指導を受けながら来場者が実際にパドルを漕いでカヌー競技を疑似体験したり、30秒で何m進めるかを競う30秒タイムトライアルに挑戦したりすることができた。

羽根田卓也選手とShigekix選手が登場したのは、ビジネスや教育の視点からスポーツについて語るトークセッション。両選手は5年以上前からの知り合いで、羽根田選手によると「ブレイキンがオリンピック新競技に採用された際、Shigekix選手をSNSでフォローした」のがきっかけ。今回のようなイベントの仕事で会うこともよくあり、プライベートでもご飯に一緒に行く仲だとのこと。

そんなふたりによるトークの最初のテーマは「仕事に活きる成果を出す力」。羽根田選手もShigekix選手も試合やトレーニングの際に調子の波を感じることはあるそうだが、どんなときも持てる力を出すため練習だけでなく“普段の生活”も大切にしているという。

たとえばShigekix選手の場合、食事や睡眠などにも気を配り自分を律しながらコンディショニングを行ったり、試合当日にメンタルやフィジカルのピークがくるよう逆算しながら整えたりしているそうで、「一つひとつの積み重ねが成果に繋がっている。それはビジネスにも共通する部分があると思う」と指摘した。

もっとも、実際にはピークが上がりきる前に試合当日を迎えたり、逆に早めに上げすぎてしまったりすることもある。そんなとき羽根田選手は「カヌーの動きが重かったり、ゲートに当たってうまく通れなかったりすることがある。いろんな要素が重なっての調子の悪さだと思うので、普段から自分をコントロールして、いかに変数的なものや不確定要素みたいなものをなくしていって、自分の望むタイミングでピークを持ってくるのが勝つ秘訣になる」と語った。

羽根田選手

それでもうまくいかない場合はどうするかという質問に対し、羽根田選手は試合当日に風邪をひきながらも銅メダルを獲得したときのことを思い返しながら、「自分ができること、目の前のことに集中する。余計なことを考えない」と話した。

一方、Shigekix選手は「準備がすべてだと思う。ずっと練習していると目をつむっていても体の動きが出ることがあるし、ずっと戦略に向き合っていると無心の状態でもパッと判断できてしまうことがある」と準備期間の大切さを説いた。

Shigekix選手

トークセッションのふたつ目のテーマは「挑戦が、人と世界を広げる」。小学4～5年生の頃に世界大会に挑戦したというShigekix選手は、「世界に挑むというより、自分の中で目標にしていることのスケールが大きくなるという感じだった。当時は小学生だったので自分のことなど誰も知らないし見られてもいないという気持ちがあり、不安みたいなものも抱かず挑戦できた」と振り返った。

小さい頃から自信満々だったという羽根田選手は、「（日本ではまだカヌーが）マイナースポーツということもあってライバルも多くなく、地区大会や全国大会でも比較的苦労せず表彰台に乗ることができた。その成功の積み重ねが『世界でも多分できるだろう』という根拠のない自信に繋がっていって世界挑戦への第一歩を踏み出すきっかけになった」と笑わせつつ、「実力があっても『できる』と思わないと一歩踏みだせず、機会損失につながっていく。後輩育成においても『自分にはできる』という気持ちを持たせることをテーマにしている」と自信を持つことの大切さを語った。

トークセッション終了後、会場ではShigekix選手によるデモンストレーションが行われた。世界で活躍する同選手の迫力あるパフォーマンスに来場者たちは大盛り上がりで、超絶ワザを披露するたび大きなどよめきが起こっていた。

Shigekix選手によるブレイキンデモンストレーション

秋田の名産物が大集合

会場の一角では、ENEOSグループの再生可能エネルギー事業を担うENEOSリニューアブル・エナジー（ERE）社との共催による秋田物産展「秋田んめぇもんフェスタ」も同時に行われていた。

ERE社は、秋田県八峰町および能代市沖における洋上風力発電事業に参画している。同社は事業全体の推進とともに地域の活性化に貢献することを目指しており、今回の物産展もその一環として企画されたもの。会場にはきりたんぽやいぶりがっこ、りんごジュース、稲庭うどんなどの名産物、秋田の伝統魚醤「しょっつる」をまとわせたミックスナッツ「しょっつるナッツ」や独特の食感で昔から親しまれている「雲平」などの銘菓が所狭しと並べられていた。一部は試食・試飲が可能で、実際に味わって気に入った商品を購入する来場者の姿も数多く見られた。