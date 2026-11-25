10月25日、神奈川県横浜市において「横浜マラソン2026」が開催されました。大会には全国から集まった約29,000人のランナーが参加したほか、EXILE MAKIDAIさん、ももいろクローバーZの高城れにさん、モデル・俳優の高橋ユウさん、元横浜DeNAベイスターズ監督のアレックス・ラミレスさんらが大会応援ゲストとして横浜の街を走りました。

横浜マラソン2026

スタート式で豪華ゲストが走者にエールを送る

横浜マラソンは、1981年に創設された市民マラソン大会。2015年にフルマラソン化されてから11周年となる今年は、「走り出すたび、横浜がもっと好きになる。」というキャッチコピーのもと全国から集まった約29,000人のランナーが参加して開催されました。

「フルマラソン」のほか、2人1組でフルマラソンのコースを走る「ペアリレー」、ハーフマラソン相当の「湾岸ハイウェイラン」、みなとみらいの名所をめぐりながら7kmのコースを走る「みなとみらい7kmラン」、車いす・ファミリー・中学生の3部門で行われる約3kmの「エンジョイラン」の5種目が設定されています。

このうち「フルマラソン」「ペアリレー」「みなとみらい7kmラン」のスタート地点となった横浜ランドマークタワー前では、特設ステージが設けられて豪華ゲストらによるスタート式が開催されました。

スタート式の様子

スタート式では、まず横浜マラソン組織委員会の山口宏会長が開会宣言を行ったあと、名誉会長の原澤敦美横浜市長が「ランナーの皆さま、ようこそ横浜へ！」と挨拶。ボランティアスタッフや関連企業、協賛企業の尽力に感謝を述べたあと「横浜ならではの景観や街並みを楽しみながら走っていただければ。頑張ってください。応援しています」とランナーにエールを送りました。

続いて組織委員会の名誉顧問である黒岩祐治神奈川県知事がマイクを握り、「私も4年前まではこの横浜マラソンに参加していました。残念ながら膝が痛くなってもう走れませんが、今回は皆さんの応援団として最後までしっかりと応援します」と呼びかけました。

次に「みなとみらい7kmラン」に出場する大会応援ゲストのEXILE MAKIDAIさんが紹介され、「今日は、大好きな横浜で皆さんと一緒に走れるということで、とても心が躍っています。最高の思い出を一緒に作りましょう！」と挨拶。

今回初めて「フルマラソン」に挑戦するという、ももいろクローバーZの高城れにさんは、「フルを走るなら絶対に地元の横浜と決めていました。初めてで未知の世界ですが、ランナーの皆さん、応援してくださる皆さん、地域の皆さんと楽しんでいけたらいいなと思います」と意気込みを語りました。

表彰式プレゼンターを務める元乃木坂46メンバーの秋元真夏さん、「みなとみらい7kmラン」に参加する高橋ユウさん、「エンジョイラン」に参加するアレックス・ラミレスさん、「エンジョイラン」のスターターを務める柔道家の角田夏実さんらも紹介され、集まったランナーや観衆の歓声に手を振って応えていました。

さらにゲストランナーとして「フルマラソン」に参加する、競歩の元五輪日本代表選手の山﨑勇喜さん、ウルトラランナーの尾藤朋美さん、運動生理学者の八田秀雄さんらが紹介されたあと、号砲と同時にランナーたちが一斉にスタート。沿道で大観衆が見守るなか、横浜の街中へと駆け出して行きました。

歓声に手を振って応える高橋ユウさん

号砲とともにスタートするランナーの皆さん

アンパンマンやばいきんまんも応援に駆けつける

横浜ランドマークタワー前でのスタート式が終了した後には、パシフィコ横浜前交差点で「エンジョイラン」のスタート式も行われました。特設ステージにはスターターを務める角田夏実さんが登壇し、「今日は皆さん、元気に怪我なく最後までゴールをしてもらえたらなと思います。1日楽しんでください！」と挨拶。

エンジョイラン スタート式で挨拶する角田夏実さん

続いて走者として参加するアレックス・ラミレスさんも登壇し、「今日は一緒に頑張りましょう！ 喜んで、ゲッツ！」と叫ぶと、会場からは割れんばかりの拍手が巻き起こりました。

さらに吹奏楽団＆チアによるパフォーマンスのあと、横浜アンパンマンこどもミュージアムより駆けつけたアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃんがステージに登壇。子どもたちからの歓声に応えながら応援パフォーマンスを行い、会場を盛り上げていました。

横浜アンパンマンこどもミュージアムより駆けつけたアンパンマン ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

キッズも大喜び！ 多彩なゲストが登場したフィニッシュステージ

フィニッシュ会場の臨港パークでは、協賛企業などによるブース出展や飲食販売、ステージイベントなどを行う「横浜マラソンフェスタ2026」が開催されました。パーク内に設置された「フィニッシュステージ」では、多彩なゲストを招いてのトークショーが行われました。

そのうち、会場を訪れた家族連れの注目を集めていたのが、人気アニメ『パウ・パトロール』のキャラクターによる「パウ・パトロール パウフェクトショー」。子どもたちはステージ上に登場したチェイスとラブルに「ワンワンブギー」のサビ部分の振付や「パウパトダンス」の踊りのポイントを教わったあと、楽曲に合わせて一緒にダンスを楽しんでいました。

人気アニメ『パウ・パトロール』のチェイスとラブル ©2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd.

「GREEN×EXPOトークショー」では、来年3月に横浜・上瀬谷で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」の概要や取り組みが紹介されました。ステージには原澤市長と、横浜市の『ヨコハマ未来創造会議』で「GREEN×CAPTAIN」を務める秋元真夏さん、公式マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクが登壇。秋元さんはGREEN×CAPTAINについて「将来の横浜を担う若い世代の方々と一緒に、環境や持続可能な未来について考えたり、それを応援させていただくポジション」と説明し、「皆さん本当にいろんな思いを持って成果を出していらっしゃるので、今回のGREEN×EXPOでどんなものが出来上がるのかを一緒に見届けていただけたら」と期待を寄せました。

ちなみに秋元さんは今回のマラソンでは防寒着や給水所の紙コップの回収なども担当したそうで、「皆さん積極的に協力してくださって、環境について考えている人はたくさんいるんだなと思いました。GREEN×EXPOに向けてこうした意識が高まっていくことを感じ、私もより頑張って環境のことを考えていかなければと思いました」と話しました。

秋元さん

このほか、ステージでは走り終えた大会応援ゲストを迎えてのトークショーも行われました。

「エンジョイラン（ファミリー）」に参加したラミレスさんは、「横浜マラソンには3〜4回出させてもらっていますが、僕にとってこのマラソンに参加することは非常に大きな意味を持っています。走ることは心にも身体にも非常にいいこと。ゴールできるかという恐れもありましたが、（沿道からの）ラミちゃん頑張ってという応援のおかげもあり、力強くフィニッシュできました」と感想を語りました。

また、横浜の街のおすすめスポットを聞かれたラミレスさんは、みなとみらい21新港地区の「横浜ハンマーヘッド」を挙げ、「（施設内の）QUAYS pacific grillでは僕が輸入しているベネズエラ産コーヒーを提供しています。また、僕が元町で経営しているChamo Cafe Motomachiというカフェでも提供しているので、ぜひ来てください！」とアピールしました。

ラミレスさん

「みなとみらい7kmラン」に参加した高橋ユウさんは、「横浜は普段から子どもたちと来ていて、車で通ったところを走っているのが楽しかったです。途中暑いなっていう瞬間もありましたが、赤レンガ倉庫や海など清々しい景色があり、沿道の皆さんの応援もあって頑張って走れました」と笑顔を見せました。

高橋ユウさん

同じく「みなとみらい7kmラン」に参加したMAKIDAIさんは、「普段ランニングマシーンなどで走ってはいますが、実際に野外を走るのはあまりなくて今回が初マラソン。景色の移り変わりや、一緒に走ってくださっている皆さんからパワーをいただきながら走りました。2kmくらいの地点で、沿道の方がフルマラソンを走っているランナーに『あと“たったの”40kmだよ』と声援を送っていて思わず吹き出してしまい、元気をもらいました」とコメント。

ちなみにMAKIDAIさんは、初マラソンで「ダンスとはまた違う筋肉を使うんだな」と思ったそう。ステージでは、トークに引き続きDJパフォーマンスも行って会場に集まった人々を魅了していました。

MAKIDAIさん





DJパフォーマンスで会場を盛り上げるMAKIDAIさん

今回「フルマラソン」に初挑戦し、みごと4時間13分44秒で完走した高城れにさんは、「練習でもこの距離を走れたことがなかったので正直不安で未知の世界でしたが、すごく楽しく、あっという間でした。今回は身体もメンタルのコンディションも自分的にはいちばん良かったと思います。（走っていて）いつもは車で行く南部市場を見たとき、自分の足でここまで走ってきたんだと不思議な気持ちになりました」と振り返りました。

高城れにさん

ステージでは上位入賞者の表彰式も実施

このほか、ステージでは「みなとみらい7kmラン」および「フルマラソン」の上位入賞者に対する表彰式も執り行われました。

「みなとみらい7kmラン」の男子は22分42秒でフィニッシュした佐藤忠俊さんが、女子は25分50秒の山口李枝さんがそれぞれ優勝。「フルマラソン」の男子は2時間25分55秒でゴールした浅井大登さんが、女子は2時間46分38秒の堀江紗季さんが優勝を果たしました。

上位入賞者には記念品の絵皿やトゥンクトゥンクのぬいぐるみのほか、大会オフィシャルパートナーから副賞が贈呈されました。このうちプラチナパートナーであるENEOS株式会社からは、ENEOS賞としてENEOSプリカとENEOSのイメージキャラクター「エネゴリくん」のオリジナルグッズが贈られました。

なお、ENEOSは横浜マラソンフェスタにブースも出展しており、車両情報の一元管理やメンテナンスのサポートができるENEOS公式アプリの機能「マイカーページ」をアピールしていました。また、エネゴリくんオリジナルグッズなどの景品が当たるくじ引きも実施しており、会場を訪れた来場者で賑わっていました。