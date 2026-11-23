中日の打撃コーチに就任した山崎武司氏(※「崎」は「たつさき」)が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話 山崎武司 打撃コーチの覚悟＜前編＞」に出演。中日打線の強化について、自身の考えを語った。

山崎武司氏

山崎武司氏が中日打線の強化について語る

今シーズンの中日の打撃成績について、山本昌氏が「ホームランが増えたって言っても121本。もうちょい欲しいしね」と話すと、山崎氏は「かなりホームランウイングで増えたんですけど。ホームランが増えてもね、実情はチームが最下位になってしまったんで」と指摘。

続けて、山崎氏は「僕もトータル的にはホームランを増やしてほしいっていうことも散々言われるんですけど、これってホームランをただ増やそうっていうことじゃなくて。このトータル的な率を上げればホームランなんて勝手に増える」と、自身の考えを説明した。

その上で、「ここで選手に、例えば細川に何本とか、昂弥に何本とか、サノーに何本とか、ウォードに何本っていうことをちょっと言われがちなんだけど、僕はそこは度外視して、もうそれはみんな考えんでくれと」と、選手ごとの本塁打数を目標にすることについて言及。さらに、「最後の結果として121本を大幅に上回ればいいよねっていうことなんで。だから僕はホームランのこだわりって実は全くない」と強調した。

また、山本氏が「今名前挙げた選手たちが、例えば2割7分、8分打ったら自然と増えるよね」と話すと、山崎氏も「そう。いや、もうそれだったら150本どころじゃないと思うので」と同意していた。