東急は8日、クルーズトレイン「THE ROYAL EXPRESS 伊豆の旅」の2027年冬に運行するプランを発表した。下田の自然と歴史を楽しむ1泊2日の旅に加え、新たに西伊豆を中心に富士山の雄大な自然を体感する2泊3日の「冬麗白富士クルーズプラン」を設定した。

2027年冬に運行する「THE ROYAL EXPRESS 伊豆の旅」の概要が決定

「THE ROYAL EXPRESS 伊豆の旅」は、2027年1月に2プラン合計で全9回の運行を予定している。新プラン「冬麗白富士クルーズプラン」の出発日は1月15・29日(計2回)。伊豆の海と冬空に映える富士山を巡る2泊3日の旅。1日目は「THE ROYAL LOUNGE YOKOHAMA」でのウェルカムレセプションから始まり、「THE ROYAL EXPRESS」の車内で伊豆の名店「エルマイヨン」によるフレンチのコース料理を提供。西伊豆の「富岳群青」に宿泊する。

2日目は「こうげん寿し」による昼食を楽しみ、有形文化財の宿「沼津倶楽部」に宿泊。老舗和菓子店「みやこ庵」による練りきり作りも体験できる。3日目は専用バスで御殿場へ向かい、富士山麓の「リストランテ桜鏡」を貸し切ってイタリアンのコース料理を提供。バイオリンとピアノによるミニコンサートも行う。

「彩り煌めく下田クルーズプラン」の出発日は1月8・12・15・18・22・25・29日(計7回)。伊豆・下田を訪れる1泊2日の旅となる。車内で「エルマイヨン」のフレンチまたは「羅漢」の和食によるコース料理を提供。下田では、事前希望制で景勝地「爪木崎」を訪ね、約300万本の野水仙を特別ガイドとともに観賞できる。宿泊先は「洛邑」または「清流荘」。2日目は「こうげん寿し」による昼食を用意する。

2名1室利用時の旅行代金は、「冬麗白富士クルーズプラン」1人あたり47万～53万円、「彩り煌めく下田クルーズプラン」1人あたり24万～27万円。募集人数は1回あたり26人。10月8日から11月15日まで、公式サイトまたは郵送で申込みを受け付け、抽選で販売する。